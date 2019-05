Judecătorul Mateescu sugerează că este persecutat pentru opiniile din CSM şi anunţă că NU demisionează

După ce Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) a cerut ÎCCJ să aprobe redeschiderea urmăririi penale într-un dosar clasat de DNA, care îl viza printre alţii şi pe judecătorul Bogdan Mateescu, membrul CSM sugerează că este o victima unor represalii pentru poziţiile sale din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Magistratul nu o spune direct, ci foloseşte o tehnică de psihologie inversă. Mateescu anunţă că nu renunţă la funcţia din CSM nici dacă va avea dosar la SIIJ, pentru că se consideră nevinovat.

"Asa cum v-am obisnuit, pentru ca nu voi ascunde nimic vreodata, confirm, afland azi, ca ieri Sectia pentru Investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie redeschiderea unui dosar penal care inteleg ca m-a vizat, cu privire la care DNA a constatat ca fapta nu exista.

Nu stiu ca SIIJ sa fi formulat o astfel de cerere pana acum (stiu doar ca a retras apeluri, apreciind ca se impune, are acest drept potrivit legii, mai exact OUG 7/2019, a facut cred doua rechizitorii, a luat masuri preventive- unele confirmate, altele desfiintate de ICCJ, etc.), insa ea este prevazuta de lege si voi astepta solutia ICCJ pe care o voi respecta fara rezerve.

Nu leg aceasta solicitare in vreun fel de reactiile mele referitoare la necesitatea desfiintarii acestei Sectii speciale sau de initiativa mea, confirmata de Plenul CSM, de verificari, in cadrul procedurii de revocare, ale conducatorilor acestei Sectii, verificari solicitate, asa cum spuneam, de Plenul CSM din februarie si inca nefinalizate. Nici de vreo alta luare de pozitie in vreun alt sens. Si va rog sa nu o faceti nici dumneavoastra.

Sunt si raman membru CSM, calitate in care ma voi stradui in continuare sa imi exercit atributiile de serviciu la cele mai inalte standarde cu putinta, avand la baza increderea corpului de judecatori care m-a ales, pe care ma straduiesc cat pot sa nu il dezamagesc si a carui munca extrem de grea o respect enorm.

Repet, raman acelasi, nu am incalcat vreodata legea, respect procedurile legale, ma supun lor asa cum am mai facut-o si astept hotararea ICCJ", scrie Bogdan Mateescu pe Facebook.

Înalta Curte de Casație și Justiție a fixat termen pentru soluționarea confirmării redeschiderii cerută de SIIJ pe 6 iunie.