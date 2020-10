Județul în care doar o femeie a ajuns primar: L-a detronat pe edilul aflat în funcție de 24 de ani

Singura femeie aleasă primar în Harghita, la alegerile locale din 27 septembrie, este Réti Zsófia, din comuna Ciucsângeorgiu, care a reuşit să îl învingă pe actual primar, György József, aflat în funcţie din 1996.

Réti Zsófia a explicat, pentru AGERPRES, că a făcut parte din UDMR şi şi-a dorit să candideze la alegerile locale, pentru că ştia că "oamenii îşi doresc schimbarea", motiv pentru care a pledat pentru organizarea unor prealegeri în cadrul cărora locuitorii comunei să decidă candidatul Uniunii.

Propunerea sa nu a fost acceptată, iar decizia prin care actualul primar a fost desemnat candidat a fost luată într-un organism intern al organizaţiei locale UDMR, motiv pentru care Réti Zsófia a demisionat din Uniune şi a decis să candideze ca independent.

După o campanie în care a avut nenumărate întâlniri cu oamenii din comuna Ciucsângeorgiu, Réti Zsófia a fost votată de 58,79% dintre persoanele care s-au prezentat la urne, în vreme ce contracandidatul său, György József, a fost preferat de 41,20% dintre alegători.

"Eu întotdeauna am lucrat cu oamenii şi am vorbit foarte mult cu ei, am făcut făcut campanie door to door, întâlniri pe stradă, a fost o campanie reuşită. (...) Mă bucur că am reuşit pentru că vreau să lucrez pentru oameni, pentru dezvoltarea dezvoltarea comunei. Până acum nici fonduri europene nu au fost prea multe şi nici dezvoltarea comunităţii nu a fost prioritate pentru fostul primar. Şi de aceea am candidat ca independent, pentru că e important dacă vrem să trăim aici şi vrem să ne creştem copiii în sat, să avem o comunitate bună, o comună dezvoltată", a declarat Réti Zsófia.

Întrebată cum i-a convins pe oameni să o aleagă, ţinând cont că este o femeie tânără, aceasta a răspuns că locuitorii din Ciucsângeorgiu au încredere în ea întrucât de 20 de ani lucrează pentru comunitate, organizează evenimente, participă la proiecte.

În viitor, singura femeie primar din Harghita îşi doreşte să dezvolte comuna Ciucsângeorgiu şi să implice toată comunitatea, tineri sau bătrâni, în proiectele de dezvoltare.

Réti Zsófia are 43 de ani, este licenţiată în economie, în perioada 2005-2010 a condus Direcţia pentru Tineret a Judeţului Harghita, iar în ultimii ani a lucrat în mediul privat, la întreprinderi sociale din comuna Ciucsângeorgiu.

La alegerile locale din data de 27 septembrie, în Harghita au mai candidat doar şase femei pentru funcţia de primar, în comunele Atid, Corbu, Lunca de Sus, Tulgheş şi Ulieş, precum şi în oraşul Bălan, fără să reuşească să-şi adjudece victoria.