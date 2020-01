Județul în care Victor Ponta a vorbit de alianță: 'Știu foarte bine tradiţia politică'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Baia Mare, că le-a cerut colegilor din filiala judeţeană să pregătească candidaţi buni pentru alegerile locale, însă nu exclude ca pentru Baia Mare şi în judeţ formaţiunea sa să încheie şi unele alianţe.

"Am discutat despre alegerile locale, despre organizarea noastră, şi le-am mai spus şi eu colegilor de aici ceea ce are PRO România ca obiective, candidaţi, proiecte politice pentru început de an. Cel mai important lucru este să se pregătească pentru alegerile locale, sa avem candidaţi buni, să mergem mai departe cu ceea ce a început să facă anul trecut PRO România (...) Pe plan local, la Maramureş şi în Baia Mare nu exclud să avem şi posibile alianţe, ştiu foarte bine tradiţia politică de aici, în general se fac alianţe pe plan local, dar discuţia mai avansată o putem avea în momentul în care ştim sistemul de vot", a declarat Victor Ponta.

Citește și: Numire controversată făcută de Marcel Vela! Noul șef de la ‘Doi și-un sfert’, Securitatea și lumea penalilor

Liderul PRO România a subliniat că filiala din judeţul Maramureş va trebui să pregătească potenţiali candidaţi pentru toate primăriile.

"Organizaţia judeţeană va trebui să pregătească candidaţi la funcţia de primar în toate cele 76 de primării din Maramureş, cât şi o listă completă la Consiliul Judeţean şi consiliile locale", a mai spus Victor Ponta.

Citește și: Solicitare urgentă către Ludovic Orban! Se cere ‘alungarea’ unui cunoscut ministru .