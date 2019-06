Judi Dench sare în apărarea actorilor Kevin Spacey și Harvey Weinstein, acuzați de abuzuri sexuale, și cere ca oamenii să se uite în continuare la filmele lor

Veterana actriță britanică Judi Dench le-a luat apărarea actorului Kevin Spacey și producătorului de film Harvey Weinstein, căzuți în dizgrație după mai multe acuzații de abuz sexual care li s-au adus, potrivit MEDIAFAX.

Judi Dench a spus că oamenii "nu pot nega talentul" și i-a criticat pe cei care au boicotat filmele lui Kevin Spacey și Harvey Weinstein, după ce aceștia au fost acuzați de mai multe abuzuri sexuale.

Actrița a declarat, într-un interviu pentru revista Radio Times, că filmele acestora merită să fie vizionate în continuare și a făcut o paralelă cu picturile lui Caravaggio, care încă sunt căutate, deși acesta a fost acuzat de crimă.

Citește și: Nimeni nu se aștepta! Ce a făcut Lia Olguța Vasilescu în legătură cu fetița agresată din Baia de Aramă

"Ce fel de agonie este aceasta? Vom nega zece ani de Old Vic (Teatrul din Londra, n.r.) și tot ce Spacey a făcut (ca director artistic, n.r.), ce minunat a fost el în acele filme. Nu vom viziona acele filme pe care le-a produs Harvey?", a spus aceasta.

Aceasta nu este prima dată când Judi Dench îi ia apărarea "bunului său prieten" Kevin Spacey, însă actrița s-a declarat "îngrozită" de informațiile privind abuzurile sexuale săvârșite de acesta.

Citește și: Rareș Bogdan a răbufnit! „Ai grijă la crocodili și șobolani”

În ianuarie, Kevin Spacey a fost pus sub acuzare pentru agresarea sexuală a unui tânăr de 18 ani, în 2016. Actorul în vârstă de 59 de ani - acuzat de indecență, molestare și lovire, fapte pentru care riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare și înregistrarea ca agresor sexual - a pledat nevinovat. Victima este fiul minor al unei prezentatoare a postului american Boston TV, iar aceasta este prima inculpare a lui Kevin Spacey de când cariera de actor i-a fost distrusă de acuzaţii de abuzuri sexuale săvârşite asupra unor bărbaţi.

Spacey mai este investigat de poliţia din Los Angeles pentru o acuzaţie de abuz sexual, într-un alt incident care a avut loc în 2016. O acuzaţie similară a fost respinsă de procurori pentru că era vorba de un presupus incident din 1992, iar fapta ar fi fost prescrisă.

Citește și: Codrin Ștefănescu, avertizează! ‘Sper ca regulile să nu se schimbe în timpul jocului’

Kevin Spacey este investigat şi de poliţia britanică, după ce mai mulţi bărbaţi l-au acuzat de diverse abuzuri sexuale săvârşite pe când era director artistic la Teatrul Old Vic din Londra, în perioada 2004 - 2015.

Pe de altă parte, procesul în care producătorul de film Harvey Weinstein va fi judecat pentru agresarea sexuală a două femei va începe pe 9 septembrie, la un tribunal din Manhattan, New York.

Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanță din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol și alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 și 2006, iar poliția a făcut publică doar identitatea uneia dintre cele două victime, Mimi Haleyi, o fostă asistentă de producție a lui Weinstein. Potrivit autorităților americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral. Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar și o pedeapsă cu închisoarea pe viață, dacă va fi găsit vinovat.

Citește și: Dezvăluiri despre Tudorel Toader! Studenții au decis să scoată la iveală secretele acestuia

Procuratura americană vrea să cheme în instanță și alte femei, pentru a stabili dacă au de a face cu un tipar de comportament.

Peste 70 de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale polițiilor din Los Angeles și Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost și inculpat.