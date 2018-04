Jurgen Klopp: Am făcut meciul perfect 80 de minute, păcat că s-a terminat 5-2

Tehnicianul Jurgen Klopp a declarat, marţi seară, că Liverpool a jucat perfect timp de 80 de minute cu AS Roma, apreciind că meciul ar fi trebuit să fie câştigat de "cormorani" cu 5-0 sau 5-1.

"Am făcut meciul perfect timp de 80 de minute. Defensiv, am făcut o greşeală. Nu a fost penalti pentru Roma, suntem toţi de acord, dar arbitrul l-a acordat şi în final a fost 5-2. 5-0 sau 5-1 ar fi fost mai bine, dar 5-2 este un scor fantastic. Am avut atâtea ocazii încât ei nu au ştiut ce să facă, Am fi putut marca mai mult. Înainte de meci, aş fi semnat pentru un succes cu 5-2. Dar având în vedere aspectul jocului, cred că este păcat că nu am câştigat cu 5-0", a declarat Klopp, potrivit News.ro.

Echipa Liverpool a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 5-2 (2-0), formaţia AS Roma, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor. AS Roma a înscris golurile spre finalul partidei, după ce a fost condusă cu 5-0.

Au marcat: Salah '36, '45, Mane '56, Firmino '61, '69 / Dzeko '81, Perotti '82 (din penalti, după un henţ al lui Milner).

Returul va avea loc la 2 mai, la Roma.