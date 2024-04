Jurist, despre Pobeda fugarilor de juștiție, de la Moscova: Asta este nota 1 lui Dragalin, nota 1 lui Munteanu

Marina Tauber, având imunitatea ridicată deja de câteva ori și fiind totodată bănuită de finanțare ilegală din Federația Rusă, nu a fost împiedicată, totuși, de niciun temei juridic să ajungă la „Pobeda” de duminică de la Moscova. Juristul și liderul „Partidului Schimbării”, Ștefan Gligor, a punctat în platoul emisiunii „Secretele Puterii”, de la Jurnal TV, că pentru acest lucru, organele de urmărire penală din Republica Moldova, conduse de Veronica Dragalin și Ion Munteanu, ar trebui evaluate cu „nota 1”, relatează stiripesurse.md

Principala idee care trebuie luată în serios de autoritățile centrale ține de o mai bună și eficientă funcționare a organelor de urmărire penală, pentru că se pare că anume în acest punct justiția moldovenească întâmpină dificultăți. Dovadă a acestui fapt este că Marinei Tauber, de exemplu, i-ar fi fost ridicată imunitatea până acum în repetate rânduri și, totuși, acest lucru nu a împiedicat-o să se afle la Moscova, la lansarea blocului electoral pro-rus „Pobeda”.

Această disfuncționalitate sau cel puțin lipsă simțitoare de eficiență nu poate să indice decât asupra faptului că Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile de serviciu, este de părere juristul Ștefan Gligor.

„E nevoie de o mai bună activitate a organelor de urmărire penală și mai multe demersuri cu privire la aplicarea măsurii de arest în vederea evitării influențării martorilor, lucru care putea fi aplicat, din punctul meu de vedere, mai des. Or, doamnei Tauber i s-a ridicat, dacă nu greșesc, a 11-a oară imunitatea, dar am văzut-o la Moscova. Deci, doamna, pe lângă faptul că a participat la jaful miliardului 10 ani în urmă, nu este condamnată nici până astăzi și în pofida faptului că încalcă repetat legislația cu privire la finanțarea ilegală a partidelor politice și raportarea în campaniile electorale (să ne aducem de Bălți în 2021, după care alegerile locale de acum și așa mai departe), doamna este liberă și nu are interdicția de a pleca din țară. Și asta este nota aplicată procurorilor din Republica Moldova și judecătorilor din Republica Moldova: nota 1”, a punctat liderul Partidului Schimbării.

Condiția minimă până în acest moment, care ar fi putut fi întreprinsă și, totuși, nu a fost este ridicarea pașaportului străin pentru Marina Tauber. Din moment ce nu s-a întreprins nici acest lucru, nimic nu a putut să o împiedice pe membra echipei fugarului Ilan Șor să ajungă la Moscova.

„Tauber cel puțin nu trebuia să dispună de pașaportul străin și de posibilitatea de a pleca din Republica Moldova. Or, ea este bănuită de finanțare ilegală din Federația Rusă. Uitați-vă - ea este în Federația Rusă. Deci, asta este nota 1 lui Dragalin, nota 1 lui Munteanu și, la general, Blocul „Împreună” așteaptă demisia acestora și o vom cere ori de câte ori vom avea ocazia, oamenii aceștia nu au ce căuta în aceste funcții”, a subliniat Ștefan Gligor.