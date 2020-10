Jurnalista care era acreditată la Guvern pleacă de la Digi 24: Va lucra la o primărie

Digi 24 pierde reporterul acreditat la Palatul Cotroceni, Alexandra Georgescu, care a decis să demisioneze și să se lase, deocamdată de presă. După numai 2 ani la televiziunea de știri, jurnalista a anunțat că pleacă pentru a se ocupa de comunicarea unei primării din București, scrie paginademedia.ro.

„E nevoie de transparență și de comunicare în instituțiile publice. Cred că e important ca lucrurile să le fie explicate foarte bine oamenilor.

De altfel, și prin presă eu am încercat să fac același lucru. De exemplu, era foarte important să explic bine subiectele legate de Guvern, unde erau foarte multe acte normative greu de înțeles. Am încercat să traduc acele lucruri. De asemenea, am vrut să schimb ceva prin presă. Din experiența de la Digi24 am avut foarte multe de învățat. Uneori îți dorești să faci altceva, iar acum s-a ivit și o oportunitate.”, a spus Alexandra Georgescu pentru sursa citată.

Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, Alexandra Georgescu va fi purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sectorului 5, condusă de Cristian Popescu Piedone.

Alexandra Georgescu lucra de doi ani la Digi24, după șase ani la Național TV.