Jurnalista Sorina Matei anunţă că a depus plângere penală la SIIJ împotriva şefului DNA

Jurnalista Sorina Matei, de la B1 TV, anunţă că a depus o plângere penală la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) împotriva procurorului-şef interimar al DNA, Nistor Călin, şi a purtătoarei de cuvânt a DNA, Livia Săplăcan. Sorina Matei îi acuză pe cei doi că au scurs în mod ilegal informaţii "pe surse" despre ancheta care l-ar viza pe Dan Barna.

"Vă anunţ că am trimis plângere penală împotriva domnului Nistor Călin, procuror şef DNA, şi împotriva doamnei Livia Săplăcan, şefa Biroului de Presă al DNA, la SIIJ, pe încălcarea mai multor prevederi legale în cazul comunicării în “cazul Barna” în condiţiile în care DNA fusese solicitat legal de 4 zile să răspundă pe acest caz, nici până astăzi nu a oferit un răspuns potrivit legii, dar după “model Kovesi” a ales tot azi să “scurgă” informaţii pe surse pe acest caz fără a le confirma public, legal şi încălcând prevederile legale în materie şi drepturi fundamentale. Cum tactica este binescunoscută, "metoda Kovesi" trebuie să moară pentru că este profund ilegală, nu este prima oară când se întâmplă asta, am şi probe, am cerut procurorilor să dispună efectuarea de cercetări în vederea tragerii la răspundere penală a celor vinovaţi şi respectarea legalităţii. #SăVinăCinevaSăIaDNA", scrie Sorina Matei pe Facebook.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora DNA a demarat o anchetă ”in rem” după dezvăluirile Rise Project care îl vizează pe Dan Barna.

Rise Project a publicat, săptămâna trecută, un articol în care acuză firma lui Dan Barna că multe proiecte au eșuat, iar liderul USR este ”supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE”.

Ulterior, liderul USR, Dan Barna, a cerut ca DLAF să trimită de urgență documentele la DNA, pentru că știe că ”asta e comanda politică pe care au primit-o”. El a menționat că nu sunt nereguli în acele proiecte, că a răspuns deschis tuturor întrebărilor, atât jurnaliștilor de la Rise, cât și colegilor din USR și tuturor celor care au solicitat detalii despre acest subiect.