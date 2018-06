Jurnalistul Ionuţ Cristache (TVR), după achitarea lui Ghiţă: Instanţa azi mi-a dat dreptate, dragi 'colegi' din comisia de etică!

Jurnalistul Ionuţ Cristache, realizatorul emisiunii "România 9" de la TVR, reacţionează la decizia ÎCCJ de a-l achita pe Sebastian Ghiţă. Cristache are un mesaj pentru Comisia de etică a TVR, care a criticat în martie decizia jurnalistului de a difuza interviul lui Ion Cristoiu cu Ghiţă, realizat la Belgrad.

"Booooon, am niste politie de platit si nu pot ramane dator ca nu e frumos si nu e "etic"! "INCULPATUL FUGAR", Sebastian Ghita, a fost ACHITAT! ACHITAT! A doua oara! Dar ma intereseaza cu prisosinta dosarul asta! Deci, a fost ACHITAT(imi place sa o repet)! Asta inseamna ca s-a revocat mandatul de arestare, i se restituie uriasa cautiune de 54 de milioane si i se ridica sechestrul. Am citat de pe DIGI ca sa nu lasam loc de interpretare! Asta e dosarul pentru care Ghita a taiat-o din tara, de la o SINDROFIE A SRI-ului, ATENTIE! Din cauza faptului ca am avut curajul sa difuzez interviul realizat de Ion Cristoiu, colaborator al emisiunii pe care o moderez, cu proaspat ACHITATUL Ghita, am fost linsat mediatic! Ma asteptam la asta, nu ma asteptam la asaltul nedrept din interiorul institutiei la care lucrez! Am fost chemat la Comisia de Etica, la care am mers cu toata increderea si cu toata deschiderea(ce naivitate) care a dat un raport "devastator" asa cum puncta propaganda la acea vreme! Am fost amenintat de apropiati ai gruparii Bot cu bataia, am primit sute de amenintari de tot felul, sute de injuraturi, pentru ce? Pentru ca am facut ce ar trebui sa faca orice jurnalist onest care nu inghite pe nemestecate rechizitorii ale procurorilor si nu accepta ordine venite pe mai stiu eu ce canale, fie de la servicii, fie din alta parta! Adica am operat cu un principiu care ar trebui sa fie SFANT pentru oricine, mai ales pentru un JURNALIST, CU PREZUMTIA DE NEVINOVATIE, fie ca ne place sau nu un OM sau o cauza! Iata ca instanta azi mi-a dat dreptate, dragi "colegi" din comisia de etica! Ce "principii fudamentale ale jurnalismului" am incalcat eu? Eu am de partea mea o decizie a instantei, voi aveti de partea voastra in "unanimitate" niste perceptii ca asa e in tara asta, primeaza perceptiile si nu adevarurile! Ca sa nu mai pun la socoteala faptul ca, inainte cu o saptamana de raport, dintr-o pornire etica si deontologica cu siguranta, cativa membri din comisie scoteau "pe surse", direct la HOTNEWS comunicari despre cum va arata raportul final! Etica si deontologie, nene! Inca o data constat ca rabdarea este cea mai pretioasa virtute pe care cineva o poate exersa! In rest, sigur ca da, ramane cum au stabilit deontologii si moralistii natiei, "la puscarie cu toti penalii"! #plinataradedeontologi #isteriaingroapaRoamnia", scrie Ionuţ Cristache pe Facebook.

Ionuţ Cristache nu îl uită nici pe deputatul Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor, care a criticat dur emisiunea "România 9". "Era sa-l uit si pe liberalul Gigel Stirbu "sefu' la comisia de cultura" care isi smulgea isteric parul din cap pe unde apuca pentru faptul "ca statul roman cheltuie sume considerabile" sa-l aduca in tara si eu "fac o hazna de emisiune" in care difuzez interviuri cu un fugar. Domnule Stirbu, de scuze stiu ca nu sunteti capabil ca nu va lasa nici partidul, nici caracterul, probabil(desi e posibil sa ma insel) , dar o punga pe cap va trageti pentru o perioada nedeterminata de timp, cat uitam un pic de dvs.?", mai scrie jurnalistul.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a achitat, joi, pe fostul deputat Sebastian Ghiţă în dosarul în care este judecat alături de foşti şefi din poliţie şi parchete, decizia nefiind definitivă. Potrivit deciziei instanţei, Sebastian Ghiţă a fost achitat pentru două infracţiuni de dare de mită, cumpărare de influenţă, spălare de bani, şantaj, două infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

