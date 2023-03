Jurnalul unui ofițer rus dezvăluie dezastrul din armata rusă: Din 115 soldați au rămas 3

În acel jurnal sunt notate patru zile în care forțele ruse au pierdut aproximativ 400 de militari. Astfel miercuri, 1 martie, din cei 100 de militari ruși care au efectuat un asalt au rămas doar 16. Vineri, 3 martie, din 116 soldați au rămas doar 23. Sâmbătă, 4 martie, din 103 militari au rămas 15, iar duminică, 5 martie, din 115 soldați au rămas doar 3.

Vuhledar este unul dintre orașele situate pe linia frontului din regiunea Donbas, unde forțele invadatoare ruse au pierdut un număr important de militari conform rapoartelor din zonă.

Pe frontul de la Vuhledar, Moscova a pierdut brigada de infanterie navală 155. De asemenea, trupele ruse au pierdut zeci de tancuri și blindate.

Orașul ucrainean se află sub controlul trupelor ucrainene. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis de curând că în localitățile Bilohorivka și Marinka, Adviika și Bahmut, Vuhledar și Kamianka se hotărăște soarta țării.

Diary of a russian officer captured near Vuhledar.

March 1: 100 soldiers undertook an assault; 16 remained.

March 3: out of 116 soldiers 23 remained.

March 4: out of 103 soldiers 15 remained.

March 5: out of 115 soldiers 3 remained.