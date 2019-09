Justiția rămâne un lux pentru săraci: senatorii au respins o lege cu promisiunea că scriu alta mai bună

Peste 20 de parlamentari PSD au depus în aprilie în Parlament un proiect de lege care 'atacă' o problemă gravă: lipsa banilor reprezintă o piedică în calea liberului acces la justitie pentru ca „taxele judicire de timbru excesiv de mari fac justitia sa devina un lux inaccesibil celor lipsiti de posibilitati materiale”. Asa ca parlamentarii PSD au propus ca valoarea ajutorului public judiciar, platit de stat, să crească de la 10 la 20 de salarii minime, sa beneficieze de el persoanele cu venit mediu lunar sub 1000 de lei și sa fie scutite de taxa judiciara de timbru in valoare mai mare de 5.000 de lei persoanele care fac dovada imposibilitatii obiective de plata cauzata de starea materiala.

Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul de lege. Presedintele Comisiei Juridice a Senatului, Serban Nicolae, a explicat ca proiectul nu serveste scopul initiatorilor si ca ar putea avea efectul opus, anume sa limiteze si mai multe accesul la justitie a unei categorii de cetateni. De aceeasi parere a fost si USR. Serban Nicolae a spus ca este nevoie de un nou proiect agreat de toate grupurile parlamentare, care sa rezolve problema garantarii accesului la justitie indiferent de situatia materiala.

Proiectul merge la Camera Deputatilor, in calitate de for decizional in acest caz.

Legea prevede:

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

- Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depăși, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 20 salarii minime brute pe țară (față de 10 salarii minime brute pe țară, în varianta actuală, n.red.) la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

- Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 1000 de lei (față de 300 de lei în prezent, n.red.). În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

- Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 2000 de lei (față de 600 lei in prezent, n.red.), sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%.

- Prin derogare beneficiaza de scutirea taxei judiciare de timbru in valoare mai mare de 5.000 de lei persoanele care fac dovada imposibilitatii obiective de plata cauzata de starea materiala.

- Ajutorul public judiciar se acordă, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, independent de starea materială a solicitantului, dacă prin lege specială se prevede dreptul la asistență judiciară sau dreptul la asistență juridică gratuită, ca măsură de protecție, în considerarea unor situații speciale, precum minoritatea, handicapul, aflată în întreținere pe perioada finalizării studiilor, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, un anumit statut și altele asemenea. În acest caz, ajutorul public judiciar se acordă fără îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8, dar numai pentru apărarea sau recunoașterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate în legătură cu situația specială care a justificat recunoașterea, prin lege, a dreptului la asistență judiciară sau la asistență juridică gratuită.