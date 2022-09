Justice Leaks, între realitate și noaptea minții

Prezentam zilele trecute un mesaj publicat de procurorul Sorin Lia pe grupul de Facebook „Forumul Magistraților”. Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, care este și copreședinte al Asociației Inițiativa pentru Justiție, se întreba dacă o judecătoare care a născut și nu a trecut numele tatălui în certificatul de naștere mai are buna reputație cerută de lege pentru un magistrat.

Potrivit spotmedia.ro, după un val de reacții de revoltă pe rețelele de socializare, derapajul procurorului poate avea și consecințe legale, pentru că o judecătoare l-a reclamat pe Sorin Lia la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, acuzându-l că a încălcat disp. art. 2 alin. 5 din OG 137/2000 și astfel a creat „un cadru degradant, atât în ceea ce privește o femeie care a născut un copil pe care îi crește singură, precum și din perspectiva copiilor aflați în această situație”.

Procurorul Sorin Lia a ales să se apere invocând presupuse spețe imaginare. „În urmă cu câteva zile, propuneam unor colegi și colege câteva spete de etică și aveam in plan sa pornesc discuția de la un punct și sa o construim cu noi elemente. Nu am reușit sa îmi finalizez demersul- a fost deturnat și înțeles greșit ( e greu sa abordezi teme grele printr-un post), motiv pentru care îl voi continua aici. Ei bine, acum că am stabilit că spețele pe care le propun spre dezbatere nu au in vedere anumiți colegi, ci subiecte fictive, iar întreaga naratiune este sub semnul conditionalului optativ, iată spețele complete”, scrie procurorul pe Facebook, înainte de a expune presupusele spețe.

Așadar, deși experiența nu îl recomandă, după valul de critici la adresa sa, procurorul Lia se erijează în formator al magistraților și „imaginează” spețe pentru a justifica derapajul. Pe lângă faptul că explicația procurorului seamănă perfect cu apărările puerile formulate de cei prinși băuți la volan, care justifică alcoolemia prin faptul că au mânacat salată cu oțet, este interesant că, în unul dintre comentariile la postarea inițială, procurorul Lia spunea altceva. La comentariul unui alt magistrat, care îi reproșa că ar fi o problemă și cu colegul care nu a recunsocut copilul, Sorin Lia răspundea clar: „Am în vedere numai situația colegei! Despre colegi, nu pot să mă pronunț, cà nu știu care!”. Asistăm evident la o evoluție în educație, cel care propune speța reușind să se transpună total și deja imaginează relații între subiecți.

Ce este de apreciat, dacă este ceva de apreciat, este că procurorul recunoaște că a făcut respectiva postare pe grupul de magistrați, făcând notă discordantă cu colegul de asociație, Bogdan Pîrlog. Într-un răpsuns pe acest subiect către jurnalista Ioana Ene Dogeoiu, Pîrlog încă neagă că grupul există. E de înțeles, pentru că încă mai are dosare disciplinare după postările sale pe „Forumul Magistraților”. Practic, domnul Pirlog fie trăiește într-un univers paralel, fie își bate joc de toată lumea.