Justin Bieber şi Megan Thee Stallion au cele mai multe nominalizări la Video Music Awards 2021

MTV a anunţat nominalizările pentru ediţia din 2021 a celebrei gale Video Music Awards. Justin Bieber are cele mai multe selecţii, şapte, la "Video Music Awards" din acest an, urmat de Megan Thee Stallion (6 nominalizări) alături de Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X şi Olivia Rodrigo (câte 5 nominalizări fiecare), informează News.ro.

Show-ul VMA revine la New York şi va fi transmis live din Barclays Center duminică, 12 septembrie, în peste 180 de ţări, ajungând în peste 400 de milioane de case.

Emisiunea va fi difuzată simultan pe CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 şi The CW Network, punând emisiunea la dispoziţia unui public extins pentru al doilea an consecutiv.

Fanii îşi pot vota artiştii favoriţi din 14 categorii, printre care “Video of the Year,” “Artist of the Year,” “Best Collaboration” şi multe altele online, pe vma.mtv.com până vineri, 3 septembrie, 2021.

Voturile pentru categoria “Best New Artist”, prezentat de Facebook, vor putea fi înregistrate până duminică, 12 septembrie. Nominalizările pentru categoriile “Best Group” şi “Song of Summer”vor fi anunţate ulterior.