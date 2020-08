Justin Ştefan: Decizia apără cumva principiul integrităţii competiţiei sportive. Soluţia cu 16 echipe în acest moment de criză reprezintă o soluţie fericită

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a declarat, joi, la Digi Sport, că decizia Comitetului de Urgenţă al FRF de îngheţare a play-off-ului şi play-out-ului apără “cumva” principiul integrităţii competiţiei sportive şi că trecerea la un sistem cu 16 echipe reprezintă o soluţie fericită, anunță news.ro.

Ştefan a vorbit şi despre implementarea sistemului VAR, precizând că deţinătorul drepturilor TV ar fi dispus să acopere costurile. “Din discuţiile de principiu pe care le-am avut cu domnul Orlando Nicoară, ei (n.r. – EAD.ro) ar fi dispuşi să acopere integral costurile implementării sistemului VAR în Liga 1 începând cu sezonul 2021/2022 sau din play-off-ul şi play-out-ul sezonului viitor”, a spus Ştefan, potrivit digisport.ro.

Justin Ştefan a declarat că speră ca în sezonul următor toate meciurile să se joace pe teren. “Cred că decizia de astăzi apără cumva principiul integrităţii competiţiei sportive. În mod normal competiţiile trebuie terminate pe teren, din păcate nici în play-off, nici în play-out nu s-au putut disputa unele meciuri. Dacă am fi aplicat anumite criterii de departajare, cred că nu s-ar fi respectat total criteriul meritului sportiv. Soluţia cu 16 echipe în acest moment de criză reprezintă o soluţie fericită. O vedem cu toţii, din păcate nu am reuşit să disputăm toate meciurile pe teren. O extindere a calendarului pentru play-out ar fi permis disputarea meciurilor. Sper că din ceea ce am trăit în acest sezon să ajungem să avem un sezon 2020/2021 cu toate meciurile disputate pe teren. Cred că ar fi fost un câştig pentru fotbalul românesc să reuşim să jucăm toate meciurile pe teren. Trebuie să privim înainte şi să progresăm. Dacă tot discutăm în contradictoriu cu FRF să ascultăm argumentele şi să progresăm”.

Comitetul de Urgenţă al FRF a stabilit, joi, îngheţarea play-off-ului şi a play-out-ului Ligii I, ediţia 2019-2020, şi, pe cale de consecinţă, menţinerea clasamentului actual. Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat totodată modificarea sistemului competiţional la Liga I. Astfel, începând din sezonul viitor, 2020-2021, în Liga I vor evolua 16 echipe, în loc de 14, ca până acum.