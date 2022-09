Video - Justin Trudeau s-a distrat înainte de funeraliile Reginei Elizabeth a II-a: Filmat în timp ce cânta o melodie celebră a formaţiei Queen

Un purtător de cuvânt al lui Justin Trudeau a explicat apariţia premierului canadian într-un un videoclip în care cânta melodia ”Bohemian Rhapsody” a formaţiei Queen, în holul unui hotel din Londra, cu două zile înainte de funeraliile Reginei Elizabeth a II-a, relatează The Guardian, potrivit news.ro.

Videoclipul de 14 secunde, vizionat de peste 1,5 milioane de ori, îl înfăţişează pe Trudeau îmbrăcat într-un tricou stând sprijinit de un pian la hotelul Corinthia, în timp ce fredonează alături de alţi oameni una dintre cele mai faimoase melodii ale trupei rock Queen.

Trudeau poate fi auzit cântând ”Easy come, easy go, little high, little low” şi ”Any way the wind blows” alături de apreciatul pianist canadian Gregory Charles.

Filmarea a stârnit iniţial dezbateri aprinse asupra autenticităţii sale, dar echipa lui Trudeau a recunoscut ulterior că videoclipul era real.

”După cina de sâmbătă, premierul s-a alăturat unei mici întruniri cu membri ai delegaţiei canadiane, care s-au reunit pentru a aduce un omagiu vieţii şi domniei Majestăţii Sale”, a spus un purtător de cuvânt al premierului, adăugând că Trudeau ”a luat parte la diverse activităţi” menite să aducă omagiu Reginei Elizabeth a II-a în timp ce se afla la Londra.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că pianistul Gregory Charles, un beneficiar al Ordinului Canadei, a cântat mai multe cântece la pian, iar ”mai mulţi membri ai delegaţiei, inclusiv prim-ministrul, s-au alăturat”.

Gregory Charles a declarat pentru cotidianul Globe and Mail că seara i-a amintit de înmormântările din Caraibe, care îmbină momente sumbre cu dezinvoltura şi sărbătoarea.

”Toată lumea a cântat cu mine timp de două ore. A fost foarte distractiv”, a subliniat el.

În Canada, premierul a fost aspru criticat de unii comentatori politici pentru încălcarea etichetei.

”Cuvântul ”stânjenitor” este puţin spus pentru a descrie momentul. Da, uneori oamenii trebuie să se destindă. Nu, nu există nicio dovadă că era în stare de ebrietate. Dar el este prim-ministru, se afla într-un loc public, în ajunul înmormântării Reginei. Şi astfel se comportă el?””, a scris Andrew Coyne, editorialist la Globe and Mail, pe Twitter.

Trudeau, care a participat la funeraliile de stat alături de membri ai delegaţiei canadiane, a declarat anterior că Regina Elizabeth a II-a, pe care a întâlnit-o de mai multe ori, este ”unul dintre oamenii săi preferaţi din lume”.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. ????????‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV