Justiţia britanică a început să studieze apelul făcut de tabloidul Mail on Sunday contra Meghan Markle

Justiţia britanică a început marţi să studieze apelul făcut de tabloidul Mail on Sunday. Acesta a fost condamnat pentru că a afectat viaţa privată a soţiei prinţului Harry, Meghan Markle, cu privire la publicarea unei scrisori a tatălui ei, scrie BFM TV.

Soţia prinţului Harry a câştigat în februarie acţiunea sa în justiţie pentru afectarea vieţii private contra Mail on Sunday. O decizie contestată de tabloid.

Editorul Mail on Sunday, grupul Associated Newspapers Limited (ANL), contestă în faţa Royal Courts of Justice din Londra o decizie în justiţie potrivit căreia publicarea scrisorii lui Meghan Markle a fost „redată excesiv şi deci ilegal”.

La începutul audierii, editorul a susţinut că scrisoarea a fost scrisă cu siguranţa că ar putea fi făcută publică.

„Am interpretat hotărârea ca acceptând implicit că scrisoarea a fost destinată drept o comunicare intimă destinată doar tatălui ei”, a declarat avocatul editorului, Andrew Caldecott, care a avansat acest lucru drept „fals”.

„Scrisoarea a fost concepută special având în vedere posibilitatea utilizării publice deoarece reclamantul a recunoscut că domnul Markle ar putea să-l dezvăluie presei”, a declarat el.

Meghan Markle, fosta actriţă americană în vârstă de 40 de ani, a câştigat procesul din februarie pentru încălcarea vieţii private împotriva Mail on Sunday. Ea reproşa ziarului cu tiraj mare publicarea unei corespondenţe scrise în 2018, în care îi cerea tatălui ei Thomas Markle, 77 de ani, să nu mai facă declaraţii presei despre relaţia lor, potrivit News.ro.

Prinţul Harry, 37 de ani, al şaselea în ordinea succesiunea la tronul britanic, a denunţat de mai multe ori presiunea mass-media asupra familiei sale ceea ce a determinat retragerea din familia regală, efectivă din aprilie 2020.

Examinarea contestaţiei în apel este prevăzută să dureze până joi.