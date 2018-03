Juventus Torino va disputa All Star Game cu o selecţionată a celor mai buni jucători din MLS, pe 1 august

Clubul Juventus Torino şi Major League Soccer au anunţat, joi, că echipa italiană va disputa la 1 august All Star Game, împotriva unei selecţionate a celor mai buni jucători din MLS.

Meciul va avea loc la Atlanta, anunță News.ro.

MLS a organizat primele ediţii ale All Star Game, începând din 1996, în sistem clasic, Est contra Vest, însă ulterior a adoptat alte variante, iar din 2005 până în prezent All Star Game a fost MLS All Stars contra unei echipe de club din Europa (Fulham, Chelsea, West Ham, Everton, Manchester United, AS Roma, Bayern Munchen, Tottenham, Arsenal Londra şi, în 2017, Real Madrid).