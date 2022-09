Kadîrov s-a răzgândit: După ce a anunțat că vrea un concediu pe termen nelimitat, liderul cecen vrea să bată un record

Ramzan Kadîrov a publicat sâmbătă un clip în care spune că a condus Cecenia pentru prea mult timp și venit timpul „să se retragă înainte să fie dat afară” și că vrea o „vacanță pe termen nederminat”. Președintele Republicii Cecenia, parte a Federației Ruse, unul dintre principalii susținători ai lui Putin, revine cu un mesaj pe canalul său de Telegram și anunță că vrea să mai stea în funcție cel puțin 12 ani, pentru a bate un record.

„În aceste zile se discută mult despre concediul meu pe termen nelimitat. Raționament, analiză, predicții, speculații. Vreau să dezamorsez atmosfera și să pun capăt tuturor discuțiilor.

În acea zi am dat peste o publicație în care se spunea că sunt în funcție de 15 ani și că sunt "cel mai longeviv" șef de regiune. Mi s-a părut mult și am decis să vă cer părerea. Mai târziu am aflat că nu sunt un "longeviv" - recordul anterior, după cum se pare, este de 27 de ani. Așa că voi spune mai multe: acum am decis să încerc să bat recordul actual. Să vedem dacă pot să depășesc această cifră.

De fapt, desigur, nu am dreptul să plec pur și simplu. Oamenii mi-au încredințat conducerea regiunii. Și este datoria mea sacră să justific această încredere. Nu pot pleca decât după ce îi voi întreba pe oameni și pe președintele Rusiei. Prin urmare, să lăsăm pentru viitor discuția despre un concediu pe termen nelimitat. În momentul de față nici măcar nu-mi voi lua concediul anual.

Am mai spus înainte că în acest moment important, când țara noastră luptă împotriva satanismului global în Donbas, nici autoritățile regionale, nici soldații de toate gradele nu ar trebui să-și ia concediu.

De fapt, din direcția Donețk vin deja vești excelente. Trupele aliate zdrobesc inamicul în cursul ofensivei și ocupă noi teritorii. Ți-am promis vești bune, le vei primi în curând. Nu mai e mult până atunci.

În plus, alte câteva mii de voluntari hotărâți și luptători de elită sunt în prezent pregătiți să se alăture forțelor aliate care avansează. În plus, au fost create noi unități, care sunt compuse din adevărați profesioniști în domeniul afacerilor militare. Acestea sunt două regimente și trei batalioane”, scrie Kadîrov.

CONTEXT

Ramzan Kadîrov, aliatul lui Putin, spunea că ar vrea să renunțe la funcție. „Conduc republica de 15 ani. Noi, caucazienii și cecenii, avem o vorbă: indiferent cât de stimat și dorit este un musafir, dacă pleacă la timp, se face și mai plăcut. De aceea, cred că mi-a venit și mie timpul. Până să fiu dat afară. Cred că sunt deja bătrân”, a spus liderul cecen râzând.

Nu este primul mesaj de acest fel pec are îl transmite liderrul cecen. Ramzan Kadîrov a mai amenințat în trecut cu plecarea, iar analiștiic red că astfeld e mesaje sunt metode ca să obțină ceva de la Putin.

Kremlinul pleacă de la ideea că preşedintele cecen, Ramzan Kadîrov, rămâne în continuare liderul Republicii Cecenia, a declarat luni, într-un dialog cu jurnaliştii ruşi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedenţiei ruse.

Ramzan Kadîrov, în vârstă de 45 de ani, conduce Cecenia cu o mână de fier din 2007 și este liderul cu cea mai lungă vechime în funcție al unei regiuni rusești. El i-a succedat în funcție tatălui său, care a fost în război cu Moscova. Sub conducerea lui Kadîrov, Cecenia a devenit loială Moscovei, iar în republică au fost raportate încălcări masive ale drepturilor omului. Kadîrov a fost acuzat că a ordonat inclusiv asasinarea politică a opozanților care trăiau în alte țări din Europa.