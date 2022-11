Kadîrov vorbește despre un posibil accident nuclear la Zaporojie: 'Amenințarea nucleară provine nu dinspre Rusia, ci de la regimul criminal de la Kiev' - VIDEO

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a publicat, duminică, pe canalul său Telegram, un videoclip despre un atac asupra Centralei Nuclearo-Electrice Zaporojie, comis, potrivit lui, de către Forțele Armate ale Ucrainei, relatează Rador.

"Într-un moment în care toate organizațiile internaționale trâmbițează cu putere despre presupusa amenințare nucleară din partea Rusiei, militanții ucraineni nu sunt împiedicați să atace cea mai mare centrală nuclearo-electrică din Europa. Comandantul trupelor OMON "Ahmat" ale Direcţiei Gărzii Ruse în Republica Cecenă, Anzor Bisaev, a trimis imagini video cu o nouă bombardare a CNE Zaporojie de către Forțele Armate ale Ucrainei", a scris Kadîrov în mesajul anexat videoclipului.

Liderul cecen a subliniat că centrala a devenit în ultima vreme un obiectiv de atenție sporită din partea specialiștilor în energie nucleară, iar potrivit experților, o avarie la CNE Zaporojie va duce la consecințe grave, mai ales în partea de vest a continentului.

Potrivit afirmaţiilor liderului Ceceniei, amenințarea nucleară provine nu dinspre Federația Rusă, ci "de la regimul criminal de la Kiev". Liderul cecen a subliniat că este necesar să înțelegem că adevăratul dușman al umanității este lângă Europa și se bucură de sprijinul său imens. Kadîrov a spus că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, banda sa naționalistă și toți cei care îi susțin sunt adevărații dușmani ai comunității mondiale și teroriști, ceea ce înseamnă că sunt imposibile convorbiri cu aceştia.

