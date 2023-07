Notice: Undefined index: is_mobile in /var/www/virtualhost/stiripesurse.ro/htdocs/template_c/575d9523e45bd2e197f11743cf13c8a3f7b7d0eb.file.layout_article.tpl.php on line 49



Kaiac-canoe: Alte două echipaje româneşti, calificate în finale la Europenele de juniori şi tineret

Două echipaje româneşti au obţinut, vineri, calificare în finalele A la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori şi tineret U23 de la Montemor-o-Velho (Portugalia), astfel că numărul echipajelor tricolore care se vor bate pentru medalii a ajuns la şapte, potrivit Agerpres. Iulian Serghei şi Ioan Rotundu s-au clasat pe locul al treilea în prima semifinală a probei masculine de canoe dublu juniori pe 500 metri (1:49.735) şi vor lua startul în Finala A. Nadia Haidar a fost a treia în prima semifinală la kaiac simplu junioare pe 1.000 metri (4:15.835) şi a prins Finala A. La kaiac simplu junioare pe 500 metri, Bianca Istrătescu va evolua în Finala B, după ce s-a clasat pe şase în a doua semifinală (2:06.060). Şi Darius Zaharia va concura în Finala B a probei de kaiac simplu U23 pe 1.000 m, după ce a încheiat pe patru în prima semifinală (3:39.633). La kaiac dublu juniori pe 500 metri, Bogdan Pînzariu şi Roland Kupas au ocupat locul 8 în prima semifinală (1:39.270), părăsind competiţia. Darius Zaharia şi Alexandru Hanceriuc nu au reuşit să prindă vreo finală la kaiac dublu U23 nici la 500 metri - locul 9 în prima semifinală (1:45.786), nici la 1.000 m - locul 8 în prima semifinală (3:35.618): La canoe simplu juniori pe 200 metri, Eduard Fecu a încheiat pe şase în prima serie şi s-a calificat în semifinale (45.641). Bianca Istrătescu s-a calificat în semifinalele probei de kaiac simplu junioare pe 200 m, după ce a fost a cincea în a treia serie (48.956).

