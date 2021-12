Karim Adeyemi, atacantul echipei austriece Red Bull Salzburg: Ca bun german, am fost întotdeauna un mare fan al Bundesligii

"Ca bun german, am fost întotdeauna un mare fan al Bundesligii", a declarat, pentru Tuttosport, Karim Adeyemi, atacantul echipei austriece Red Bull Salzburg şi al naţionalei Germaniei, considerat, la 19 ani, unul dintre cei mai promiţători fotbalişti din Europa, aflat în atenţia unor cluburi de top, ca Inter Milano, conform agerpres.

"N-am urmărit niciodată prea mult Serie A, în schimb am văzut diverse meciuri ale naţionalei Italiei, un adversar întotdeauna dificil pentru Germania. Dintre italieni, jucătorul meu preferat este Andrea Pirlo. M-au impresionat calmul şi seninătatea pe care 'Il Maestro' le arăta cu mingea la picior, dar şi felul cum executa loviturile libere şi penalty-urile", a afirmat Adeyemi, a cărui mamă este româncă, tatăl fiind nigerian.

Karim Adeyemi s-a arătat "surprins şi mândru" să se numere printre cei 20 de finalişti la decernarea trofeului Golden Boy, acordat de Tuttosport celui mai bun tânăr fotbalist al anului."M-am născut şi am crescut la Munchen: îl adoram pe Arjen Robben de la Bayern. Mă uitam mereu la meciurile în care juca, încercând să învăţ ceva de la fazele sale", a mărturisit tânărul fotbalist."E adevărat, în ultimii ani mulţi tineri s-au maturizat la Salzburg şi au ajuns apoi la cele mai mari cluburi internaţionale. Mă gândesc la Erling Haaland, dar şi la Sadio Mane şi Naby Keita de la Liverpool. Sau Dominik Szoboszlai, transferat la Leipzig. Evident, şi eu am acest obiectiv: aş vrea ca următoarea etapă a carierei mele să fie într-un club de top", a spus atacantul."Salzburg e un club fantastic pentru tineri ca mine: te lansează imediat şi îţi dau posibilitatea să ajungi rapid la un nivel înalt. Pe un tânăr îl ajută mult să lupte pentru titlu în campionatul Austriei, îi transmite experienţă. La fel de importantă e şi posibilitatea de a fi printre protagoniştii cupelor europene. În acest an suntem pentru al treilea sezon consecutiv în grupele Ligii Campionilor, ceea ce nu e deloc uşor pentru un club dintr-un campionat mic cum este cel austriac. În Champions League întâlnim cele mai bune echipe şi cei mai valoroşi jucători din lume: aceste experienţe nu au un preţ", a adăugat atacantul.El speră că Salzburg se va califica în premieră în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Pentru a reuşi acest lucru, echipa trebuie să câştige meciul de acasă cu Sevilla FC, din ultima etapă a fazei grupelor.Atacantul cu trei prezenţe la naţionala Germaniei a vorbit despre Cupa Mondială: "Da, este un mare vis al meu. Mondialul este una dintre cele mai mari experienţe pentru un fotbalist. Voi da totul pentru acest obiectiv, voi munci din greu''.