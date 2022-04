Karim Benzema, căpitanul echipei Real Madrid: Aşa sunt echipele mari, sunt momente în care trebuie să te pui spate în spate, ceea am şi făcut

Karim Benzema, căpitanul echipei Real Madrid şi autorul unei duble în meciul pierdut cu 3-4 în faţa formaţiei Manchester City, marţi seara, în deplasare, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, a declarat pentru Canal+ că dominantele acestui meci "au fost forţa mentală şi sângele rece", relatează AFP, citat de Agerpres.

"A fost un meci de Liga Campionilor, o semifinală frumoasă contra unei echipe frumoase a lui City, cu o frumoasă echipă a Madridului. Nu am lăsat nimic. Ei au avut o intrare mai bună în meci, timp de 20 de minute, au pus presiune şi au înscris două goluri. Dar noi nu ne-am lăsat. Am început să preluăm controlul balonului, am jucat şi am revenit", a spus Benzema."Aşa sunt echipele mari, sunt momente în care trebuie să te pui spate în spate, ceea am şi făcut. City este o echipă mare, dar noi ne-am continuat munca şi am reuşit să înscriem trei goluri. Referitor la golul meu din penalty (a la Panenka), atunci când tragi, este sigur că nu vei loba mingea!", a adăugat Benzema, care a ratat două penalty-uri în meciul cu Osasuna."Astăzi au fost dominante forţa mentală şi sângele rece. Portarii mă urmăresc, se uită cum execut penalty-urile. Dar sunt momente în care trebuie să schimbi. Referitor la 'Balonul de Aur', eu mă gândesc în primul rând să câştig campionatul şi Liga Campionilor. Ce va fi după aceea vom vedea. Sunt concentrat pe trofeele colective", a adăugat el.Manchester City s-a impus în partida de marţi prin golurile marcate de Kevin De Bruyne (2), Gabriel Jesus (11), Phil Foden (53) şi Bernardo Silva (74), în timp ce madrilenii au replicat prin Karim Beznema (33, 82 - penalty) şi Vinicius Junior (55).Meciul retur va avea loc pe 4 mai, în capitala Spaniei.