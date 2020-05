Kaufland livrează pachete de alimente, inclusiv din mediul rural

Kaufland România a lansat o nouă modalitate de livrare a produselor la domiciliu, care ajunge şi în mediul rural, în toate localităţile din ţară, din aria de acoperire a serviciului de curierat, potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES.

Astfel, clienţii vor putea comanda acasă pachete predefinite cu alimente de strictă necesitate pentru întreaga familie."Noul serviciu vine în sprijinul tuturor persoanelor care nu au acces uşor la cumpărături, fie că locuiesc în medii izolate, fie nu pot ieşi din casă sau locuiesc departe de magazine. De astăzi (luni, n.r.), clienţii din toată ţara pot comanda la alegere, online sau telefonic, unul din cele două pachete standard cu alimente de bază, ce va fi livrat direct acasă, simplu şi rapid", se menţionează în comunicat.Pachetele oferă selecţii de produse esenţiale ce acoperă cumpărăturile de bază pentru cel puţin o săptămână, în două variante: pachetul standard de 39 kg, ce conţine de la produse de panificaţie, făină, mălai, orez, ulei, conserve de legume sau pate, lapte, zahăr, cafea şi paste, până la fructe, legume şi apă şi altele; pachetul standard plus de 46 de kg, pentru familii extinse, cu un număr suplimentat de produse."Preţurile încep de la 150 lei pentru opţiunea standard, respectiv 240 de lei pentru cea extinsă, plus transport. Comenzile se pot plasa pe site-ul www.kauflandlivreaza.ro sau telefonic la numărul 0800.080.888 (tarif normal), de luni până vineri, între orele 08:00 - 20:00, şi sâmbăta, între 08:00 - 17:00, cu excepţia sărbătorilor legale. Această soluţie este gândită pentru a asigura necesarul de aprovizionare cu produse de strictă necesitate într-un format compact şi în siguranţă, atât pentru cei din mediul urban, cât şi din mediul rural, fără să implice deplasarea în magazine", a declarat Valer Hancaş, director comunicare şi Corporate Affairs la Kaufland România.Reprezentanţii Kaufland menţionează că toate modalităţile de plată sunt disponibile, atât cu cardul la plasarea comenzii sau la sosirea curierului la destinaţie, acolo unde este posibil, cât şi în numerar."Întregul proces de livrare respectă cele mai înalte standarde igienico-sanitare, astfel ca produsele să ajungă în condiţii de maximă siguranţă la clienţii din ţară", se mai spune în comunicat.Kaufland are 1.300 de magazine în opt ţări, 132.000 de angajaţi şi o reţea de 129 de magazine în România.