Tenismanul japonez Kei Nishikori va sta departe de teren timp de şase luni după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la şold, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Nishikori, 32 ani, nr. 46 mondial, a fost forţat să renunţe la Australian Open, primul Grand Slam al anului, aflat în desfăşurare la Melbourne, din cauza problemelor la şold. Japonezul a jucat ultima oară la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (4-17 octombrie), înainte de a-şi încheia sezonul din cauza unei accidentări la spate.''După ce am încercat diferite opţiuni de recuperare, am lua decizia, alături de echipa mea medicală, să fac în această săptămână o intervenţie artroscopică. Voi lucra cât de tare voi putea şi obiectivul este să revin cam peste şase luni'', a fost mesajul japonezului postat pe reţelele de socializare.În 2014, după ce a jucat finala la US Open, Nishikori a ajuns pe locul 4 ATP, cea mai bună clasare din cariera lui, dar în ultimii ani s-a confruntat cu diverse accidentări şi cu o lipsă de constanţă. El are 12 titluri ATP în palmares, dar ultimul a fost câştigat în 2019 la Brisbane.