Keith Urban, Chris Stapleton şi Carrie Underwood au fost marii câştigători ai premiilor Country Music Association

Keith Urban, Chris Stapleton şi Carrie Underwood au fost marii câştigători ai celei de-a 52-a ediţii a galei premiilor Country Music Association, care a avut loc miercuri, în Nashville, scrie news.ro.

Carrie Underwood şi Brad Paisley au fost gazdele show-ului pentru al 11-lea an consecutiv. Ei au făcut parte şi dintre interpreţii care au cântat pe scena galei transmise în direct de ABC.

Keith Urban a fost desemnat „Entertainer of the Year”, Chris Stapleton a primit tiltul de „Male Vocalist of the Year”, iar Carrie Underwood a fost recompensată cu trofeul categoriei „Female Vocalist of the Year”.

Pe scena galei au cântat şi Chris Stapleton, Maren Morris, Jason Aldean, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Garth Brooks, Luke Bryan, Kenny Chesney, Florida Georgia Line, Kacey Musgraves, Pistol Annies şi Thomas Rhett.

La categoria „Single of the Year” a fost premiat „Broken Halos” al lui Chris Stapleton, cântec compus de artist împreună cu Mike Henderson, desemnat şi „Song of the Year”.

„Album of the Year” a fost ales „Golden Hour" al lui Kacey Musgraves, iar chitaristul Mac McAnally a fost desemnat muzicianul anului, în timp ce titlul de videoclipul anului a revenit „Marry Me", regizat de TK McKamy pentru piesa interpretată de Thomas Rhett.

În debutul galei Country Music Association Awards 2018, Garth Brooks a îndemnat publicul să ţină un moment de reculegere pentru cele 12 victime ale atacului armat care a avut loc săptămâna trecută într-un club californian.

„În numele comunităţii noastre country, vreau să spun că show-ul din seara asta este dedicat celor 12 oameni pe care i-am pierdut prea devreme, acum o săptămână”, a spus el. I-a îndemnat pe spectatori şi telespectatori să „celebreze vieţile lor”, înainte de a-şi descoperi capul pentru un moment de reculegere.