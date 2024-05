Kelemen Hunor a explodat după ce PNL s-a aliat cu AUR la Satu Mare: Aștept explicații de la Nicolae Ciucă

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Oradea, că aşteaptă în continuare o reacţie din partea liderilor PNL privind coalizarea cu AUR în judeţul Satu Mare, într-o campanie ce are ca singur mesaj "Să luptăm împotriva maghiarilor!", scrie Agerpres.

"Eu aştept în continuare, am mai spus şi la Oradea, am mai spus şi în altă parte, reacţii din partea liderilor PNL, la ceea ce se întâmplă la Satu Mare. Că ei trebuie să explice de ce merg împreună cu AUR. Nu am primit, n-am aflat, nu ştiu, nu am citit nicio reacţie din partea PNL. Probabil că de ruşine nu reacţionează, nu de mândrie", a declarat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă.

El s-a referit la acest subiect solicitat fiind să comenteze faptul că Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură pentru perioada 2024 - 2027. Kelemen Hunor a afirmat că este "o preocupare absolut legitimă, nu este prima dată când Guvernul adoptă o strategie anti, însă responsabilitatea este în primul rând la oamenii politici".

"E foarte bine. Avem instituţii care funcţionează cât de cât, dar responsabilitatea este în primul rând la oamenii politici. Şi în campaniiile electorale, dar şi în afara lor, fiindcă un exemplu din partea politicienilor bineînţeles că nu este foarte ok. Un exemplu prost din partea politicienilor nu este foarte ok, societatea va reacţiona şi vor fi unii care vor crede că acesta este modelul care trebuie urmat. Şi vă dau un singur exemplu. Nu este din judeţul Bihor, dar ne afectează pe toţi. Dacă în judeţul Satu Mare, PNL-ul se asociază şi se coalizează cu AUR, acesta nu este un mesaj conform strategiei adoptate de coaliţie. Şi văd că liderii PNL nu reaţionează. Dacă tu te-ai cuplat cu AUR într-un judeţ cu un singur mesaj - 'Să luptăm împotriva maghiarilor!" - acesta este mesajul de acolo, şi niciun lider PNL, nici liderii judeţeni, nici liderii naţionali nu reacţionează, asta înseamnă că o astfel de strategie din partea Guvernului, din care face parte şi Partidul Naţional Liberal, este o strategie importantă, dar rămâne cu un semn de întrebare", a afirmat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a participat la conferinţa de presă la sediul UDMR Bihor, alături de candidatul la preşedinţia CJ Bihor, Cseke Attila şi candidata la funcţia de primar al municipiului Oradea, Biro Rozalia.

Pe plan naţional, în alegerile locale, a menţionat Kelemen Hunor, UDMR va continua să rămână, aşa cum a făcut în ultimii 34 de ani, aceeaşi forţă politică serioasă, credibilă, fiind "singura alternativă reală a comunităţii maghiare".

"Succesul nostru se bazează pe faptul că noi construim o comunitate puternică nu numai în campanie electorală, prin gesturi de altfel foarte pozitive din partea competitorilor, ci în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an. Aceasta a fost cheia succesului şi asta va rămâne preocuparea noastră de a crea, de a construi comunităţi puternice. Identitatea etnică, lingvistică, culturală pentru noi nu este o chestiune de comunicare, este o chestiune de viaţă", a subliniat Kelemen Hunor.

Pentru Parlamentul European, UDMR ar putea avea doi reprezentanţi, a precizat liderul UDMR, una din preocupările acestora urmând să fie legiferarea pentru protecţia minorităţilor etnice, lingvistice, culturale din Uniunea Europeană.