Kelemen Hunor anunță negocieri la sânge cu Liviu Dragnea: Trebuie să vedem care ne sunt prioritățile

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat luni că încă nu a discutat cu liderii PSD despre protocolul de colaborare parlamentară între cele două formaţiuni, iar acest lucru se va întâmpla cel mai probabil săptămâna viitoare.

Preşedintele UDMR a avut luni o întâlnire cu preşedintele PSD Liviu Dragnea în biroul de la Camera Deputaţilor a celui din urmă.



"Nu am discutat deloc (despre un nou protocol de colaborare parlamentară - n.r.). Mi-a dat domnul Dragnea acest material (priorităţile legislative ale PSD pentru această sesiune parlamentară - n.r.), venim noi cu priorităţile noastre şi după aceea urmează o discuţie. Deocamdată trebuie să vedem ce vor ei. Protocolul comun e valabil pentru această legislatură, dar cu precizarea că la fiecare sesiune parlamentară se poate analiza şi se poate lua o altă decizie. De priorităţile legislative ale UMDR vom discuta săptămâna viitoare, pentru că noi acum am primit ceea ce propune PSD, priorităţi legislative pentru această sesiune. Încă nu am citit acest document, acum stabilim priorităţile noastre. După ce vom citi acest material şi ne vom stabili şi noi priorităţile putem să mergem mai departe, dar nu se va întâmpla în această săptămână, ci săptămâna viitoare", a spus Kelemen Hunor la Parlament, informează Agerpres.