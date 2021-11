Kelemen Hunor, despre alianța PSD-PNL-UDMR: 'Sper că o să fie mai lungă, nu așa scurtă cum a fost anul trecut cu USR'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că noua coaliție de guvernare trebuie să implementeze câteva reforme importante pentru România, inclusiv revizuirea Constituției.

„„Am spus că avem un program de guvernare stabilit cu PNL, PSD şi minorităţi. Am spus că avem un acord politic şi am decis să mergem pe varianta de premier prin rotaţie, pentru următorul an şi jumătate să fie Nicolae Ciucă şi apoi premier de la PSD. Dincolo de problemele foarte de actualitate, trebuie să te gândeşti ce reforme trebuie să faci pentru România şi am spus că, din punctul mostru de vedere, suntem obligaţi să facem reforme mai consistente, inclusiv revizuirea Constituţiei, dar nu am intrat în detalii. Am spus că am speranţa că vom avea o guvernare stabilă. Sper că va fi o perioadă mai lungă şi nu ca anul trecut. UDMR păstrează 3 portofolii”, a spus Hunor.