Kelemen Hunor, despre cvorum: Nu este responsabilitatea UDMR cum gestionează PSD majoritatea din Senat

UDMR nu este responsabil pentru gestionarea majorităţii PSD din Senat, a declarat miercuri liderul Uniunii, Kelemen Hunor, referindu-se la faptul că nu a fost întrunit de două ori cvorum săptămâna trecută, când trebuia dezbătută iniţiativa USR "Fără penali în funcţii publice", anunță AGERPRES.

"De ce ar trebui să asigurăm noi cvorumul pentru PSD? PSD are majoritate în Senat, are majoritate în Biroul permanent. Când au vrut atunci cu USR, au schimbat decizia luată în Biroul permanent. Cu o zi înainte au avut majoritate. De ce nu vine USR, de ce nu vine PNL? De ce noi avem o obligaţie în plus să asigurăm cvorumul pentru cei care au majoritate, în condiţiile în care ei au schimbat peste regulamentul Senatului decizia luată cu o zi înainte, acum o săptămână? Dacă atunci au putut fără noi şi peste noi, atunci se poate şi astăzi şi mâine fără noi şi peste noi", a declarat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă, întrebat despre lipsa de cvorum din Senat, de săptămâna trecută.

"Potrivit liderului UDMR, este vorba despre "o tactică politică" din partea celor care au majoritate.

"Cei care au majoritate au posibilitatea de a lua decizii au luat decizii fără să ne întrebe pe noi, cu câteva zile înainte. Nu e vorba că vii sau nu vii la muncă. Este la muncă domnul Tanczos permanent şi acum este în Bucureşti şi discută cu colegii din Senat şi din Guvern multe alte aspecte. Eu înţeleg că este o supărare în PSD, chiar şi în USR, dar eu nu am ce să fac cu asta. (...) Asta este viaţa, dacă ai primit oameni în partid, oameni care migrează dintr-un partid în celălalt partid şi se trezeşti că te-au părăsit, să nu crezi că vinovaţii sunt în altă parte, sunt la tine", a adăugat Kelemen Hunor.

Senatorul Laszlo Attila a precizat că săptămâna trecută s-a aflat la Bucureşti şi marţi seara a fost anunţat că şedinţa plenului va avea loc online.

"Şi am pornit spre Cluj, şi este foarte greu să te întorci de la Sighişoara când eşti anunţat că peste două ore are loc şedinţa de plen. Şi suntem prezenţi, ne facem activitatea în mod regulat, conform Regulamentului şi programului care ne este adus la cunoştinţă, dar este foarte greu când în astfel de deplasări, la 300-400 de kilometri, cineva se trezeşte şi ia o astfel de decizie fără să fim consultaţi sau să modifici o decizie luată cu o zi înainte", a precizat senatorul UDMR.

Biroul permanent al Senatului, în care urma să se ia în discuţie organizarea unui plen pentru iniţiativa ''Fără penali în funcţii publice'', nu s-a reunit joi, 12 noiembrie, din lipsă de cvorum. Potrivit liderului grupului USR din Senat, Radu Mihail, la şedinţă s-au prezentat doar preşedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, şi secretarul Biroului permanent, George Dircă.

Preşedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat că la plenul cu prezenţă fizică de miercurea trecută au fost prezenţi 58 de senatori, insuficient pentru asigurarea cvorumului, USR absentând şi boicotând propria iniţiativă "Fără penali în funcţii publice".