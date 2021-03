Kelemen Hunor, despre o moțiune de cenzură: Trebuie să fim responsabili! Nici gând să votăm așa ceva

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că întreg planul este făcut pentru o guvernare de 4 ani de zile, tocmai de aceea UDMR nu va vota sub nicio formă o moțiune de cenzură.

”Când am început discuțiile cu partenerii am zis că doresc o coaliție pentru 4 ani de zile. Dacă suntem responsabili, dar vrem să facem un lucru bun trebuie să mergem pe un ciclu de 4 ani.

Avem o coaliție stabilă, avem un Guvern stabil. Dacă facem treabă, dacă facem treabă sincer, coerent și corect, dar explicăm și deciziile grele, atunci lucrurile vor fi bun.

Nici nu se pune problema. Cât suntem noi în coaliție nu votăm nicio moțiune. Noi ne-am pregătit, am făcut planurile pentru 4 ani de zile”, a spus Kelemen Hunor, în cadrul emisiunii ”Insider Politic”, de la Prima TV.

Kelemen Hunor a explicat că nu este de acord cu o guvernare care să își schimbe ideile de la o lună la alta, tocmai de aceea s-a opus tăierii sporurilor bugetarilor, asta pentru că în campanie s-a promis că nu vor fi tăiate salariile.

”În februarie, am întrebat: dacă tăiem sporurile, veniturile lunare vor fi mai mici decât in decembrie? Au zis (nr premierul) ca da. Atunci am spus că nu putem face acest lucru. Nu poți să spui în decembrie că păstrezi salariile la fel în 2021 și în februarie să spui că ne-am răzgândit. Nu sunt de acord cu așa ceva”, a mai spus liderul UDMR.