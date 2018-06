Kelemen Hunor îi AVERTIZEAZĂ pe cei de la PSD: 'Ar fi cea mai mare greşeală politică'

Nu există motive pentru suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. ”Poate să se gândească (la decizia CCR-n.n) încă o săptămână, două sau şase luni, neexistând termen. (...) Sunt convins că, într-un termen rezonabil, va da un răspuns”, adaugă liderul maghiar.

Kelemen Hunor a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX că preşedintele Klaus Iohannis nu are un termen în care să decidă revocarea şefei DNA, dar este convins că şeful statului va da un răspuns într-un termen rezonabil.

”Există o decizie a CCR şi din declaraţiile preşedintelui Iohannis asta am înţeles, că deciziile Curţii trebuie respectate, nu se poate altfel. Dar nu există termen pentru preşedinte, fiindcă vorbim despre un conflict instituţional, constituţional, iar din acest punct de vedere preşedintele nu a greşit că nu a semnat decretul de revocare a şefei DNA. Din acest punct de vedere nu văd niciun motiv pentru suspendarea preşedintelui. Nu există motive pentru suspendarea preşedintelui şi cred că ar fi cea mai mare greşeală politică dacă acum cineva s-ar apuca de suspendarea preşedintelui Iohannis. Eu nu sunt de acord cu un astfel de demers. Sigur, preşedintele poate să se gândească încă o săptămână, două sau şase luni, neexistând termen. Este o lacună legislativă, dar sunt convins că, într-un termen rezonabil, va da un răspuns”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, cei care spun că nu trebuie respectate deciziile Curţii Constituţionale spun, de fapt, şi asta înţeleg oamenii, că deciziile justiţiei nu trebuie respectate, ”ceea ce înseamnă anarhie, că fiecare îşi face de cap”.

”Ne plac sau nu, deciziile CCR trebuie respectate, nu pot fi nici rediscutate, nici supuse unui referendum, nu funcţionează statul şi societatea dacă nu respectăm deciziile instanţelor, iar CCR este o instanţă. Pe de altă parte, construcţia instituţională nu ar trebui să depindă de un singur om, mai ales în această situaţie când sunt multe dispute pro şi contra legate de persoana respectivă care conduce DNA. Eu cred că dacă suntem serioşi şi ne gândim la instituţii solide care nu depind de şefi ar trebui să găsim o soluţie pentru a salva ideea şi principiile luptei împotriva corupţiei. Dar nu îndrăznesc să dau sfaturi nimănui”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor i-a îndemnat pe cei care susţin suspendarea preşedintelui să înveţe din lucrurile petrecute în trecut legate de demersuri similare.

”Noi, în 2007, am intrat într-o aventură privind suspendarea preşedintelui Băsescu şi sunt convins că atunci am avut dreptate, dar degeaba am avut dreptate, lucrurile au fost făcute cu totul şi cu totul de altfel de oameni. Fiind vorba despre o acţiune politică, oamenii au avut o altă abordare. În 2012 când noi nu am fost de acord cu suspendarea, a doua oară, şi am învăţat din lecţia 2007, s-a văzut ce s-a întâmplat. Acum, în 2018 nu văd motive pentru suspendarea preşedintelui”, a mai spus Kelemen.

Acesta a menţionat că se poate discuta despre construcţia instituţională, despre separarea puterii în stat, despre împărţirea puterii, dacă se doreşte un stat semiprezindenţial sau dacă se vrea întărirea rolului preşedintelui sau se vrea o republică parlamentară şi nu semiprezidenţială.

”Toate opţiunile sunt deschise, poţi amenda Constituţia”, a conchis Kelemen Hunor.