Kelemen Hunor: Retorica agresivă antimaghiară s-a întors în România

UDMR este ținta unor atacuri extrem de murdare în campania electorală pentru alegerile din 9 iunie, spune la RFI președintele formațiunii, Kelemen Hunor. El critică AUR pentru retorica sa antimaghiară.

Întrebat dacă au avut loc atacuri murdare la adresa UDMR în campania pentru alegerile din 9 iunie, Kelemen Hunor a răspuns: ”Au fost în câteva zone, din partea unui singur partid, AUR ne-a atacat foarte tare și încă ne atacă în continuare și doi-trei politicieni de la liberali, care s-au asociat cu AUR și acest lucru trebuie spus. Cozma la Satu Mare s-a aliat cu AUR și merg împreună în județ, ceea ce este o problemă în primul rând pentru PNL (...). Se mai întâmplă și în Mureș, dar mult mai atenuat. Deci din partea lor vine un atac extrem de murdar, extrem de dur și acest atac este împotriva comunității, nu este împotriva UDMR”.

Președintele AUR, George Simion, a spus pe 12 mai la Satu Mare că UDMR e "o creatură hidoasă și șovină". Liderul UDMR îi răspunde: ”Simion bate câmpii. Noi am demonstrat în 34 de ani că suntem oameni responsabili și am susținut toate dezideratele mari ale țării, de la intrarea în NATO, până la intrarea noastră în UE. Inclusiv astăzi, când avem provocări serioase legate de Schengen, legate de alte chestiuni, inclusiv OECD-ul și noi am susținut și vom susține aceste deziderate mari, pentru că este bine pentru maghiari, este bine pentru români, este bine pentru toți cetățenii României (...). Această retorică agresivă antimaghiară s-a întors”.

Întrebat dacă retorica antimaghiară are legătură și cu faptul că partidul premierului ungar, Viktor Orban, Fidesz, s-a opus primirii AUR în familia conservatorilor și reformiștilor europeni, Kelemen Hunor a răspuns: ”Eu cred că este doar o explicație, hai să spunem așa, ieftină pentru ceea ce face AUR. Eu nu știu dacă s-a opus sau nu s-a opus, nici Fidesz nu este, după câte știu eu, membră în formațiunea conservatoare, dar nu este o explicație credibilă, fiindcă și acum doi ani și acum trei ani și acum patru ani, în momentul în care nu s-a pus această intrare a celor de la AUR la conservatori, au fost atacuri similare”.