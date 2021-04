Kelemen Hunor spune că este 'impas' în coaliție, după 4 ore de negocieri

Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni, la Parlament, dupa 4 ore de discutii in coalitie, ca nu s-a gasit calea de iesire din conflict.

„Am avut o discutie constructiva, am stabilit ca trebuie sa continuam maine discutia, sa vedem cum putem iesi din acest impas asa incat aceasta coalitie sa mearga mai departe. In ce ce priveste am spus ca nu exista o alternativa la acest guvern, trebuie sa continuam impreuna. Dupa 4 luni nu putem sa ne permitem un conflict mai mare, o criza politica”, a spus Kelemen Hunor.

El a adaugat ca nu e cazul sa se implice seful statului. „Nu, nu e cazul. Coaliția se descurcă”, a afirmat Kelemen.

USR PLUS vor schimbarea premierului pentru a ramane la guvernare, dupa demiterea ministrului Sanatatii fara consultarea USR PLUS. PNL nu este de acord cu schimbarea premierului.