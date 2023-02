Kerry Condon, desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate actriţele: Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Hong Chau ("The Whale"), Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All At Once"), Dolly De Leon ("Triangle of Sadness"), Carey Mulligan ("She Said").La ediţia de anul trecut, actriţa Ariana DeBose a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''West Side Story'', în regia lui Steven Spielberg.Gala din acest an a premiilor BAFTA, care se desfăşoară la această oră la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson. Printre personalităţile prezente anul acesta la ceremonie se află şi ducele şi ducesa de Cambridge.Marele favorit al galei este lungmetrajul "All Quiet On The Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, care a primit un număr record de nominalizări - 14.