Kevin Spacey a ajuns din nou în atenţia procurorilor din Los Angeles: Ce noi acuzaţii i se aduc actorului

Un caz de agresiune sexuală de care actorul Kevin Spacey s-ar fi făcut vinovat în anul 1992 a intrat în atenţia procurorilor din Los Angeles, au anunţat, miercuri, autorităţile, scrie NEWS.RO, citând Reuters.

Departamentul şerifului din Los Angeles a declarat că în presupusul incident din 1992 a fost implicat un bărbat adult.

Acest departament a început să investigheze cazul pe 11 decembrie şi i-a prezentat procuraturii rezultatele săptămâna trecută, la cinci luni după ce Spacey a fost exclus de Netflix din serialul „House of Cards”, din cauza acuzaţiilor de comportament sexual neadecvat care au fost lansate la adresa lui.

„A fost prezentat un caz pe 5 aprilie de Departamentul şerifului din comitatul Los Angeles. Se află în proces de analiză”, a transmis Greg Risling, purtător de cuvânt al procuraturii din Los Angeles, pentru Reuters.

Laura Johnson, purtătoare de cuvânt pentru actor, a refuzat să comenteze.

Natura şi originea acestei acuzaţii de abuz sexual nu au fost dezvăluite. Nu este clar dacă va putea fi deschis un proces în acest caz, fiind posibil ca acuzaţia să fi depăşit termenul de prescripţie, de 10 ani.

Spacey, în vârstă de 58 de ani, este anchetat pentru acuzaţii similare în Londra, dar şi pe insula Nantucket, aflată în apropiere de statul american Massachusetts, potrivit AFP.com.

Peste 30 de bărbaţi au spus că au fost victime ale comportamentului sexual neadecvat al lui Spacey. Acuzaţiile la adresa actorului au fost lansate în urma izbucnirii scandalului sexual care îl vizează pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

La finalul lunii octombrie, actorul Anthony Rapp, cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery”, l-a acuzat pe Kevin Spacey că l-a „sedus” când el avea vârsta de 14 ani. El a publicat un mesaj pe reţelele de socializare în care dezvăluia că actorul Kevin Spacey l-a hărţuit sexual la o petrecere care a avut loc în 1986. În aceeaşi zi, Spacey a răspuns cu un mesaj de scuze şi a anunţat că de mai mulţi ani a ales să trăiasca viaţa ca un bărbat homosexual. El a precizat că nu îşi aminteşte incidentul.

De asemenea, actorul mexican Roberto Cavazos şi regizorul american Tony Montana îl acuză pe Kevin Spacey de hărţuire sexuală. La fel şi alţi doi bărbaţi. Ei susţin că actorul i-a atins fără consimţirea lor şi că a avut un comportament nepotrivit.

International TV Academy a anunţat apoi că îi retrage actorului Kevin Spacey premiul onorific International Emmy Founders, pe care el urma să îl primească la gala din 22 noiembrie.

Reprezentanţii teatrului Old Vic din Londra, unde Kevin Spacey a lucrat timp de 11 ani, au transmis că au fost „consternaţi” de acuzaţii. Instituţia veche de 200 de ani i-a îndemnat pe toţi cei care au legătură cu Old Vic să facă dezvăluiri, garantând confidenţialitatea.

Mai multe acuzaţii de hărţuire au venit apoi la adresa lui Kevin Spacey, care a anunţat că vrea să urmeze un tratament.

Compania care îl reprezenta pe Kevin Spacey, CAA, a încetat colaborarea cu el.

Netflix a anunţat, de asemenea, că încetează colaborarea cu Kevin Spacey, actorul fiind concediat din serialul „House of Cards”.

Regizorul Ridley Scott şi producătorii dramei „All the Money in the World”, al cărei protagonist era Spacey, au decis să refilmeze lungmetrajul cu Christopher Plummer în rol principal.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este un cunoscut actor american de teatru, televiziune şi cinema. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi „American Beauty” (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013, a jucat rolul principal în serialul „House of Cards”.