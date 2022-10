Kevin Spacey, în proces la New York, neagă acuzaţia de agresiune sexuală adusă de Anthony Rapp

Kevin Spacey, starul de la Hollywood căzut în dizgraţie, a negat luni acuzaţia de agresiune sexuală făcută de actorul Anthony Rapp pentru care se află în prezent în proces civil la New York, scrie AFP. "Nu îmi amintesc că am fost cu el la o petrecere privată sau că am fost cu el într-un apartament", aşa cum susţine reclamantul, a răspuns actorul la întrebările avocatului său. Câştigător de două ori al premiului Oscar, Kevin Spacey a dispărut de pe ecrane după ce a fost unul dintre primii artişti afectaţi în octombrie 2017 de valul global #MeToo, născut în Statele Unite, scrie News.ro.

Actorul american Anthony Rapp, în vârstă de 51 de ani la sfârşitul lunii octombrie, care joacă în special în serialul "Star Trek: Discovery", a depus o plângere în septembrie 2020 pentru avansuri şi presupusă agresiune sexuală la o petrecere din New York în 1986, pe când avea doar 14 ani iar Kevin Spacey avea 27 de ani. În plângerea sa, Anthony Rapp susţine că Kevin Spacey l-a invitat apoi în apartamentul său din Manhattan, unde l-a luat în braţe în timp ce se uita la televizor, l-a aşezat pe un pat şi s-a frecat de el.

În timpul interogatoriului de luni, Kevin Spacey l-a descris pe tatăl său drept un "supremacist alb" şi un "neo-nazist" - lucru pe care nu l-a spus niciodată în public înainte - căruia îi displac persoanele gay şi nu aprecia interesul său pentru teatru.

Spacey a spus că s-a simţit "şocat, speriat şi confuz" după acuzaţiile din 2017 pe care Anthony Rapp le-a publicat într-un articol Buzzfeed News şi că şi-a prezentat scuze public la recomandarea agenţilor săi, ceea ce astăzi regretă. "Am învăţat lecţia, nu-ţi cere niciodată scuze pentru ceva ce nu ai făcut", a spus el.

Dacă a decis să-şi dezvăluie public homosexualitatea în urma acestor acuzaţii, este pentru că se gândea la asta de mai bine de un an, având în vedere cariera sa de actor bine stabilită, a mai susţinut el.

"Am fost acuzat că am încercat să schimb subiectul, că am încercat să distrag atenţia sau că am confundat o acuzaţie cu a fi gay, ceea ce nu a fost niciodată intenţia mea", a declarat el în lacrimi, înainte de a adăuga faptul că "nu ar fi făcut niciodată orice ca să rănească comunitatea gay".

Pe lângă acest proces, Kevin Spacey are şi alte confruntări cu legea în Statele Unite şi Regatul Unit. La Londra, el este urmărit penal pentru agresiuni sexuale asupra a trei bărbaţi în perioada martie 2005 - aprilie 2013, când era director al unui teatru, şi pentru care a pledat nevinovat în iulie anul trecut.