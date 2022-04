Kids’ Choice Awards 2022 - Adele, BTS, Billie Eilish, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, între câştigători

Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards 2022 a avut loc, sâmbătă, la Barker Hangar din Santa Monica, California. Găzduit de actriţa Miranda Cosgrove şi superstarul NFL Rob Gronkowski, Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2022 a însemnat celebrarea celor mai iubiţi artişti, un recital efervescent al câştigătorului premiului Grammy, artistul Kid Cudi şi al rapper-ului Jack Harlow, un artist care a depăşit topurile; dar şi peste 1.000 de momente ludice de stropire cu slime. Cunoscutul premiu în formă de dirijabil portocaliu al lui Nick a călătorit în metaverse cu avatarele celebrităţilor prezente, conform news.ro.

Printre cele mai importante momente ale evenimentului se numără:

• Apariţia specială a primei doamne a Statelor Unite, dr. Jill Biden, care a discutat despre rezilienţa celei mai tinere generaţii de astăzi, în special despre copiii militarilor şi ai veteranilor, şi a încurajat tinerii americani să continue să se dezvolte, să înveţe şi să fie membri activi ai comunităţilor din care fac parte;

• Un medley de la Kid Cudi care a bucurat audienţa cu single-ul „Stars in the Sky” şi hit-ul de succes „Pursuit of Happiness” şi un recitat Jack Harlow, cu hitul său de top „Industry Baby” şi cele mai recente single-uri de pe viitorul său album Come Home The Kids Miss You, „Nail Tech” şi „First Class”;

• Jocuri cu slime în care s-au implicat inclusiv: University of Southern California Marching Band; Chance the Rapper şi Şcoala Elementară Westcott din Chicago; Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana; MrBeast; Charlie Puth; Dixie D’Amelio; distribuţia din Danger Force şi Warped!; dar şi gazdele KCA, Miranda Cosgrove şi Rob Gronkowski;

• Clipuri teaser exclusive pentru lungmetrajul animat de acţiune şi aventură, DC League of Super-Pets, prezentate de membrii distribuţiei: Kevin Hart şi Dwayne Johnson; dar şi pentru filmul de comedie animată de arte marţiale, Paws of Fury: The Legend of Hank, prezentate de membrul distribuţiei vocale Samuel L. Jackson;

• Călătoria Nick în metaverse alături de avatare ale celebrităţilor;

• Apariţii ale celebrităţilor precum: Olivia Rodrigo, Gabrielle Union, Heidi Klum, Terry Crews, Sofia Vergara, Chloe x Halle, Charlie Puth, Chance the Rapper, Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio, Jace Norman, MrBeast, Joshua Bassett, Brie Bella , Nikki Bella, Jordan Fisher, Sabrina Carpenter, Sofia Carson, Josh Peck, Simon Cowell, Howie Mandel, Isla Fisher, Peyton List, Xavier Woods, Ralph Macchio, Unspeakable şi Karl Jacobs;

• Şi apariţii ale vedetelor Nickelodeon: That Girl Lay Lay, Gabrielle Nevaeh Green; Havan Flores, Dana Heath, Terrence Little Gardenhigh, Luca Luhan, Michael D. Cohen şi Cooper Barnes (Danger Force); Jerry Trainor, Laci Mosley, Nathan Kress şi Jaidyn Triplett (iCarly); Kate Godfrey, Anton Starkman, Ariana Molkara, Christopher Martinez şi Milan Carter (Warped!); Jules LeBlanc, Jayden Bartels şi Isaiah Crews (Side Hustle); şi Young Dylan.

Câştigătorii KCA sunt:

TELEVIZIUNE:

Cea mai bună emisiune pentur copii: „High School Musical: The Musical: The Series”

Cea mai bună emisiune pentru familie: „iCarly”

Cel mai bun reality-show: „America’s Got Talent”

Cel mai bun show de desene animate: „SpongeBob SquarePants”

Cea mai bună actriţă (copii): Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)

Cel mai bun actor (copii): Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: The Series)

Cea mai bună actriţă (familie): Miranda Cosgrove (Carly Shay, iCarly)

Cel mai bun actor (familie): Tom Hiddleston (Loki, Marvel Studios’ Loki)

FILM:

Cel mai bun film: „Spider-Man: No Way Home”

Cea mai bună actriţă de film: Zendaya (MJ, Spider-Man: No Way Home | Chani, Dune)

Cel mai bun actor de film: Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man, Spider-Man: No Way Home)

Cel mai bun film animat: „Encanto”

Cea mai bună voce într-un film animat: Scarlett Johansson (Ash, Sing 2)

MUZICĂ:

Cea mai bună cântăreaţă: Ariana Grande

Cel mai bun cântăreţ: Ed Sheeran

Cea mai bună trupă: BTS

Cea mai bună colaborare muzicală: STAY - The Kid LaROI & Justin Bieber

Cel mai bun artist la nivel global: Adele

Cea mai bună piesă: „Happier Than Ever” - Billie Eilish

Artistul cu cel mai mare impact social: Dixie D’Amelio

Cel mai bun album: „Happier Than Ever” - Billie Eilish

ALTE CATEGORII:

Ce mai bun creator de conţinut: MrBeast

Cea mai bună creatoare de conţinut: Charli D’Amelio

Cea mai bună sportivă: Chloe Kim

Cel mai bun sportiv: Tom Brady

Jocul video preferat: Minecraft

Telespectatorii din România vor putea urmări Nickelodeon’s KCA 2022 pe Nickelodeon, pe 13 aprilie, de la orele 19.30, şi în reluare, pe 14 aprilie (ora 09.30 ) şi pe 16 aprilie (ora 17.15).