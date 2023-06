Kievul a luat foc după ce Moscova a anunțat că i-a spulberat contraofensiva

Nu este deocamdată clar dacă atacul reprezintă sau nu începutul contraofensivei ucrainene pe care Kievul o promite de luni de zile pentru a alunga forţele ruseşti după invazia din februarie 2022.

Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a atacat duminică dimineaţa cu şase batalioane mecanizate şi două batalioane de tancuri în sudul regiunii Doneţk, unde Moscova suspectează de mult timp că Ucraina ar căuta să creeze o breşă în teritoriul controlat de Rusia.

"În dimineaţa zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensivă pe scară largă în cinci sectoare ale frontului în direcţia Donetsk Sud", a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat postat pe Telegram la ora 1:30 a.m., ora Moscovei (şi a României). "Obiectivul inamicului a fost de a străpunge apărarea noastră în sectorul cel mai vulnerabil, în opinia sa, al frontului", a precizat acesta. "Inamicul nu şi-a îndeplinit sarcinile, nu a avut succes", a precizat Moscova.

Comandantul forţelor terestre ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat luni că forţele ucrainene au continuat să "avanseze" în apropierea oraşului Bakhmut, în nordul Doneţkului, dar nu a făcut niciun comentariu cu privire la contraofensivă. Raportul zilnic al Statului Major General al Ucrainei a precizat doar că au avut loc 29 de confruntări în regiunile Doneţk şi Luhansk din estul Ucrainei.

Centrul de comunicare strategică al Ucrainei nu a abordat direct declaraţia rusă, dar a declarat, fără a furniza dovezi, că Rusia ar căuta să răspândească minciuni. "Pentru a-i demoraliza pe ucraineni şi a induce în eroare comunitatea (inclusiv propria populaţie), propagandiştii ruşi vor răspândi informaţii false despre contraofensivă, direcţiile acesteia şi pierderile armatei ucrainene", a avertizat acesta.

A ÎNCEPUT CONTRAOFENSIVA?

Pe de altă parte, preşedintele Volodimir Zelenski a postat luni pe Twitter un mesaj de încurajare pentru ucraineni, fără a se referi în mod special la intensificarea luptelor de pe teren, observată luni în unele părţi ale liniei de front.

"Teroarea rusă trebuie să fie învinsă în fiecare zi şi în fiecare noapte, în fiecare regiune a Ucrainei, pe cerul fiecărui oraş şi sat ucrainean. Când orice atac al teroriştilor ruşi se va încheia cu un eşec pentru ei, înfrângerile pe care le vor suferi vor deveni o sursă a securităţii noastre pe termen lung", a declarat Zelenski, care, într-un interviu acordat în weekend publicaţiei The Wall Street Journal, declara că armata ucraineană este pregătită de-acum pentru contraofensivă.

???????? terror must be defeated every day and every night, in every region of ????????, in the skies of every Ukrainian city and village. When any attack by ???????? terrorists ends in failure for the terrorists, their defeats will become a source of our long-term security. pic.twitter.com/EvDVwC5qEq