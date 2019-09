Kievul speră că Slovacia va contribui la detensionarea situaţiei în estul Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat luni speranţa că Slovacia, ţară care asigură anul acesta preşedinţia prin rotaţie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), va promova încetarea focului în Donbas şi retragerea forţelor 'de ocupaţie' din estul Ucrainei, potrivit agenţiilor de presă EFE şi Ukrinform potrivit Agerpres.

'Nutrim multă speranţă că preşedinţia slovacă a OSCE va contribui la un progres considerabil cu privire la această problemă importantă pentru ţara noastră: încetarea focului deplin şi definitiv, separarea definitivă a forţelor (...) în mod verificabil de către OSCE', a afirmat Zelenski într-o conferinţă de presă comună cu preşedinta Slovaciei, Zuzana Caputová.El a adăugat că Ucraina va continua să pledeze în faţa OSCE pentru necesitatea 'unei retrageri totale a forţelor de ocupaţie din Ucraina şi a unui control ucrainean asupra teritoriilor ocupate temporar', potrivit postului de televiziune ucrainean 112.Slovacia a preluat preşedinţia anuală a OSCE, cu provocarea de a rezolva conflictul din estul Ucrainei, unde separatiştii proruşi se confruntă cu trupele guvernului de la Kiev după autoproclamarea republicilor 'independente' Lugansk şi Doneţk, la frontiera cu Rusia.OSCE a desfăşurat o misiune specială în estul Ucrainei, cu peste 1.000 de observatori responsabili de monitorizarea armistiţiilor şi respectarea acordurilor de pace de la Minsk.Preşedintele ucrainean şi-a exprimat dorinţa ca misiunea specială a OSCE să dezvăluie fiecare încălcare a încetării focului şi fiecare încălcare a drepturilor omului în Donbas.Potrivit lui Zelenski, cetăţenii Ucrainei, Europei şi Rusiei trebuie să vadă ce se întâmplă cu adevărat în estul teritoriului ucrainean.'Pentru ca toată lumea să ştie adevărul (...) Aş dori ca OSCE să detecteze toate încălcările şi ca toate mass-media din lume să difuzeze aceste fapte', a spus el.În plus, Zelenski s-a referit la o viitoare întâlnire la nivel de şefi de stat în formatul 'Normandia' (Germania, Franţa, Ucraina şi Rusia) şi a menţionat că, printre priorităţile reuniunii, se numără schimbul tuturor prizonierilor şi stabilirea termenelor pentru separarea totală a forţelor de-a lungul liniei de contact.Preşedintele ucrainean a pus drept condiţie pentru desfăşurarea alegerilor în Donbas demilitarizarea teritoriului şi retragerea forţelor de ocupaţie.Liderul politic de la Kiev a spus că întâlnirea va fi foarte dificilă, dar că are sprijinul ţărilor europene pentru această reuniune.Potrivit preşedintelui ucrainean, aceste tipuri de întâlniri vor fi frecvente până când toate teritoriile ucrainene vor reveni sub jurisdicţia Kievului, iar războiul va fi încheiat.