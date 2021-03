Kim Jong Un ÎL IGNORĂ pe Joe Biden - SUA: 'Noi am încercat'

Echipele preşedintelui american Joe Biden au încercat, de mai multe săptămâni, să ia legătura cu autorităţile din Coreea de Nord, dar fără rezultat, relatează AFP, potrivit AGERPRES.

"Am încercat să luăm legătura cu guvernul nord-coreean prin diferite canale, de la mijlocul lunii februarie, în special la New York", a declarat luni un înalt oficial american, sub rezerva anonimatului.

"Până în prezent, nu am primit niciun răspuns de la Phenian", a adăugat el.

Potrivit oficialului, obiectivul acestui demers este de a reduce ''riscurile escaladării'' în Peninsula coreeană.

Informaţia a fost confirmată de Casa Albă, potrivit Reuters. ''Noi am încercat'', a declarat ziariştilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Jen Psaki, adăugând că guvernul SUA are mai multe canale prin care să facă acest lucru. "Diplomaţia este întotdeauna scopul nostru".

După schimburi de insulte şi ameninţări cu războiul nuclear, Kim Jong Un şi Donald Trump au avut o apropiere spectaculoasă, marcată de întâlniri atât istorice cât şi simbolice.

Dar nu s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte problema spinoasă a programelor nuclear şi balistic ale Phenianului, iar negocierile s-au blocat de la eşecul răsunător al celui de-al doilea summit dintre cei doi lideri, la sfârşitul lunii februarie 2019, la Hanoi.

Unul dintre motivele acestui impas a fost absenţa consensului cu privire la ce concesiile pe care Coreea de Nord ar trebui să le facă în schimbul unei ridicări a sancţiunilor internaţionale împotriva acesteia.

Un oficial al administraţiei Biden a subliniat că nu există ''dialog activ'' între Washington şi Phenian de ''peste un an''.

Noul preşedinte american a lansat o revizuire aprofundată a politicii SUA faţă de Phenian pentru a examina toate opţiunile posibile în faţa ''ameninţării tot mai mari'' pe care Coreea de Nord o reprezintă ''pentru vecinii săi şi pentru comunitatea internaţională'', a precizat sursa citată.

"Pe tot parcursul acestui proces, vom continua să ne consultăm cu aliaţii noştri japonezi şi sud-coreeni pentru a le solicita ideile şi a explora noi abordări", a adăugat oficialul american.

De la începutul lunii ianuarie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a calificat SUA ''cel mai mare duşman'' al Coreei de Nord, adăugând că politica Washingtonului faţă de Phenian nu se va schimba ''niciodată'', ''oricine ar fi la putere'' în Statele Unite.