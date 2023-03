Kim Rasmussen, planuri imense pe banca Rapidului: `Îmi doresc să dominăm campionatul`

Antrenorul danez Kim Rasmussen, instalat la conducerea formaţiei de handbal feminin CS Rapid Bucureşti, a declarat, joi, că îşi doreşte să domine cu noua sa echipă campionatul României, deoarece nu a venit pentru a încheia pe locul 2.

"Este bine să fiu în România din nou, când am primit această propunere nu a fost o decizie dificilă de luat. Ştiu Bucureştiul, ştiu ce a construit clubul aici la Rapid împreună cu fanii şi nu puteam să spun 'nu' acestei şanse. Mie îmi place să fiu antrenor la cel mai înalt nivel şi să am ocazia să fiu din nou în Champions League. Îmi place atmosfera, îmi place presiunea. Sigur, este finalul sezonului şi nu va fi uşor, dar trebuie să fii curajos şi să dai tot ce ai mai bun. Pentru a domina handbalul românesc ai nevoie de răbdare şi calm pentru că fiecare meci e ca o furtună sau uragan. Toată lumea este tensionată. Am învăţat că trebuie să rămâi calm în furtună. Desigur că vrem să dominăm campionatul României. Nu sunt aici să fiu pe locul 2, sunt aici să fiu pe primul loc şi pentru a domina", a afirmat tehnicianul înaintea antrenamentului de joi de la Sala Rapid.

"Anul acesta nu este posibil să încheiem înaintea celor de la CSM Bucureşti. Au jucat foarte bine în acest sezon, însă eu am venit aici pentru Rapid şi mă concentrez să obţinem cel mai bun rezultat posibil la final. Cu siguranţă anul viitor ne vom bate cu toată lumea. Dar acum vom încerca să ne cunoaştem unii cu alţii, să facem paşi mici şi să realizăm câte un mic miracol. E târziu acum să fac mari schimbări la Rapid. Am urmărit de mai mulţi ani această echipă, ştiu jucătoarele, am jucat de multe ori împotriva lor... Nu am cum să fac o mare revoluţie acum şi să schimb totul. Schimbarea trebuie făcută încet, o vom lua pas cu pas. Dar e imposibil de făcut mari schimbări la echipă în acest moment. Fetele sunt deschise, dar avem nevoie de puţin timp pentru a ne cunoaşte. Însă am încredere că împreună putem face lucruri frumoase", a explicat acesta."În 2016 am încheiat foarte bine sezonul cu CSM Bucureşti (n.r. - a câştigat Liga Campionilor), însă ca să ajungem acolo a fost nevoie de timp. De acelaşi lucru am nevoie şi la Rapid, de timp, pentru a le cunoaşte cât mai bine pe jucătoare pentru a construi ceva solid, de durată", a adăugat Rasmussen.În play-off-ul Ligii Campionilor, în care CS Rapid va întâlni echipa slovenă Krim Mercator Ljubljana, şansele sunt egale, susţine tehnicianul danez."Krim a dovedit tuturor că este în formă. A învins-o pe CSM Bucureşti, care are cel mai bun sezon al său. Aşadar Krim va fi pregătită de această întâlnire cu noi. Însă eu am încredere, şansele sunt 50-50%, pentru că noi avem unele avantaje, ei le au pe ale lor. Eu de abia aştept să fiu parte a unui astfel de joc, care sunt convins că va fi unul foarte greu împotriva unor jucătoare cu mare experienţă. Va fi cu adevărat o luptă", a precizat antrenorul."Îi urmăresc pe fanii rapidişti de ceva timp. Eu sunt un antrenor emoţional, trăiesc la maximum fiecare meci, aşa că fanii creează aceeaşi atmosferă pe care există în interiorul meu în timpul partidelor. Fanii rapidişti sunt jucătorii 8 şi 9 pentru noi, ajută foarte mult echipa, mai ales în această sală. Îmi pot doar imagina atmosfera pe care o fac aici. Aşa că de abia aştept primul meci alături de ei", a mai spus el.Danezul Kim Rasmussen a fost instalat, miercuri, în funcţia de antrenor principal al echipei CS Rapid Bucureşti, campioana en titre a României la handbal feminin.Rasmussen (50 ani), care a câştigat trofeul Ligii Campionilor cu CSM Bucureşti, în 2016, are o experienţă de peste 30 de ani şi îl înlocuieşte în funcţie pe spaniolul Carlos Viver.CS Rapid se află la 9 puncte de liderul CSM Bucureşti în Liga Naţională, după 17 etape, iar în Liga Campionilor va înfrunta echipa slovenă Krim Mercator Ljubljana în play-off.