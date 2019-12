Kim Woo Choong, fostul director al Daewoo, a murit

Fostul director al Daewoo Kim Woo Choong a decedat luni în spital din cauza unei boli cronice, a anunţat marţi Daewoosky Institute, organizaţie a foştilor angajaţi şi manageri ai grupului, transmit dpa şi Yonhap, potrivit Agerpres.

Kim, considerat pe vremuri managerul nr. 1 din Coreea de Sud, avea 82 de ani.Istoria grupului Daewoo şi biografia antreprenorială a fostului său lider rămân simbolice pentru ascensiunea economică rapidă a Coreei de Sud.

Grupul Daewoo a intrat în faliment la finele anilor 1990 şi ulterior s-a destrămat sub povara unei datorii de circa 80 de miliarde de dolari, după ce ajunsese al doilea cel mai mare conglomerat ("chaebol") din ţară, cu peste 40 de companii afiliate, activităţi mergând de la electrocasnice şi autoturisme până la servicii financiare, hoteluri şi nave şi 300.000 de angajaţi pe plan global, realizând 14% (aproape 19 miliarde de dolari) din exporturile Coreei de Sud.



Kim Woo Choong a pus bazele acestui imperiu economic în 1967, cu 5000 de dolari şi o fabrică modestă de textile. Motto-ul expansiunii sale era: "Lumea e largă şi sunt multe de făcut".



În mai 2006 - după ce şase ani s-a sustras urmăririi justiţiei -, el a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru fraudă contabilă şi alte infracţiuni. Pedeapsa i-a fost redusă la opt ani şi jumătate în noiembrie acelaşi an, iar la sfârşitul lui 2007, după ce cu un an înainte ieşise din închisoare din considerente de sănătate, a beneficiat de o graţiere specială.