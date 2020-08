Kimmich: Nu am fost fără greşeală nici astăzi, dar am avut un uşor sentiment de invincibilitate / Davies: Visele devin realitate

Fotbalistul echipei Bayern Munchen, Joshua Kimmich, a declarat că ziua de duminică, în care a câştigat Liga Campionilor, este cea mai importantă din cariera sa şi că el şi colegii săi au avut “un uşor sentiment de invincibilitate”, potrivit news.ro.

“Este cea mai importantă zi din cariera mea. Nu pot descrie ce înseamnă să fii pe teren cu o astfel de echipă. Să câştigi un astfel de trofeu cu fraţii tăi este cel mai bun lucru pe care îl poţi reuşi. Hansi Flick ne-a dat încredere pe teren încă de la început. Fiecare victorie ne-a dat din ce în ce mai multă încredere de sine. Atunci când greşeşti, altcineva compensează greşelile. Nu am fost fără greşeală nici astăzi, dar am avut un uşor sentiment de invincibilitate. Cred că am meritat să câştigăm competiţia”, a spus Kimmich.

Alphonsp Davies a declarat că trofeul obţinut la Lisabona este un vis devenit realitate. “Cine s-ar fi gândit? Am venit din Canada la un club ca Bayern Munchen şi am câştigat Liga Campionilor. Dacă mi-ar fi spus cineva asta în urmă cu doi sau trei ani, reacţia mea ar fi fost: ‘Minţi’. Visele devin realitate”.

Formaţia Bayern Munchen a învins, duminică, la Lisabona, echipa Paris Saint-Germain, scor 1-0, şi a câştigat Liga Campionilor pentru a şasea oară în istorie.