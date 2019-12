Kirk Douglas, aniversare discretă la împlinirea vârstei de 103 ani

Legendarul artist american Kirk Douglas, unul dintre starurile cele mai populare și mai influente în cinematografie în anii 1950 - 1960, a împlinit, luni, 103 ani, fiind cel mai longeviv actor din istorie. Michael Douglas, fiul actorului, a dezvăluit că acesta își dorește o aniversare discretă, scrie Mediafax.

Invitat în urmă cu două săptămâni în emisiunea "Jimmy Kimmel Live", de pe postul ABC, actorul Michael Douglas a vorbit despre cum sunt aniversările unei persoane care a depășit vârsta de 100 de ani și despre faptul că tatăl său nu își dorește nimic altceva decât o cină cu familia.

"M-a implorat, cu lacrimi în ochi. Hai să luăm cina în familie. Adu copiii", a spus Kirk Douglas, potrivit fiului acestuia, un alt star al Hollywood-ului.

Michael Douglas a mai povestit că i-a organizat tatălui său niște petreceri grandioase începând cu cea de-a 100-a aniversare, dar că veteranul actor speră ca anul acesta să nu se mai întâmple acest lucru, potrivit Fox News.

Anul trecut, Kirk Douglas - pe numele real Yssur Danielovitch - a stabilit, la 102 ani, un nou record de longevitate pentru un actor. Actorul Bob Hope deținea anterior recordul de longevitate, însă acesta a murit în 2003, la aproape două luni după ce împlinise 100 de ani. În ceea ce privește actrițele, Luise Rainer, recompensată cu două premii Oscar, a trăit 104 ani, până în decembrie 2014, în timp ce starul filmului "Pe aripile vântului" Olivia de Havilland este încă în viață, la 103 ani.

Născut pe 9 decembrie 1916, în localitatea Amsterdam din statul american New York, Kirk Douglas a jucat în primul său film în 1946 - un noir clasic intitulat "Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers".

S-a remarcat apoi în filme precum "Gunfight at the O.K. Coral", "Călăreţul singuratic/ Lonely Are the Brave" şi "Umbra unui uriaş/ Cast a Giant Shadow".

Pe parcursul carierei sale prestigioase, Kirk Douglas a primit trei nominalizări la premiile Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele "Van Gogh/ Lust for Life", "Urâtul şi frumosul/ The Bad and the Beautiful" şi "Champion".

Deşi nu a câştigat niciodată Oscarul pentru interpretare, a primit din partea Academiei de film americane un premiu onorific, care i-a fost înmânat de Steven Spielberg în 1996.

Ultimul rol pe marele ecran a fost cel din "Illusion" (2004), cu Bryan Cranston, regizat de Michael A. Goorjian.

Kirk Douglas este și scriitor, având la activ mai multe romane și volume de memorii.