Klaus Iohannis a anunțat ce a discutat cu Biden despre susținerea sa la șefia NATO

Președintele României Klaus Iohannis susține, după întâlnirea avută, marți, cu Joe Biden, că a avut o discuție „foarte consistentă” cu președinte SUA, despre parteneriatul strategic și cooperarea dintre cele două țări.

„Am avut o discuție foarte consistentă astăzi, la Washington, D.C., cu Joe Biden, la Casa Albă, despre Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite, inclusiv cooperarea în domeniul securității, economic și energetic”, a scris pe platforma X Klaus Iohannis.

Ulterior, președintele Iohannis a făcut și declarații despre Visa Waiwer

"Am abordat și problema admiterii în Programul Visa Waiwer. Obiectivul nostru este să îndeplinim toate condițiile pentru a intra în acest program și suntem convinși că acest lucru se va întâmpla nu în viitorul îndepărtat".

Iohannis a discutat cu Biden și despre candidatura sa la șefia NATO:

Întrebat ce i-a spus Joe Biden privind o susținere pentru șefia NATO, Iohannis a răspuns: "Am decis să continuăm dialogul. (...) Aceste discuții nu se fac publice, nu o să mă apuc să spun ce a spus președintele Biden. Eu vă spun ce am spus eu acolo. M-ați întrebat dacă există riscul să nu existe consens, da există acest risc. O organizație puternică are nevoie de competiție puternică și unul din cei doi candidați probabil va fi ales președinte. Nu se pune problema de ruperea alianței. E bine să fie candidați, atunci există posibilitatea să discutăm și alianța nu se va rupe așa cum au spus unii".

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost primit, marți seara, la Casa Albă de președintele SUA, Joe Biden.

Klaus Iohannis se află, marți și miercuri, într-o vizită la Washington. Miercuri, președintelui Klaus Iohannis îi va fi decernat premiul Distinguished International Leadership Award pentru anul 2024, în cadrul galei Atlantic Council Distinguished Leadership Awards.