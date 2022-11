Klaus Iohannis a semnat o declarație comună pentru finanțarea 'Coridoarelor Solidarității': 'România a făcut eforturi importante' (Video)

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat România a făcut eforturi importante pentru a transforma Coridoarele Solidarităţii într-o adevărată poveste de succes şi a reafirmat angajamentul continuu al ţării noastre de a îmbunătăţi conexiunile cu Ucraina şi Republica Moldova, în perspectiva viitoarei lor aderări la UE, şi pentru securitatea alimentară globală.

„România a făcut eforturi importante pentru a transforma Coridoarele Solidarităţii într-o adevărată poveste de succes! Am făcut eforturi importante, am investit resurse financiare şi umane semnificative într-o nouă infrastructură, cu puncte de trecere a frontierei, noi sau modernizate, cu servicii permanente, precum şi facilităţi suplimentare pentru depozitare. Aceste eforturi continuă: tocmai ieri am inaugurat un nou punct de trecere a frontierei la graniţa noastră cu Ucraina – primul deschis de Ucraina cu un stat membru al Uniunii Europene, de la începutul războiului. Sunt mândru de măsurile pe care le-a luat România şi care au permis tranzitul a peste 6,5 milioane de tone de cereale din Ucraina – o contribuţie esenţială la securitatea alimentară globală. Afesta este doar începutul unei lungi călătorii. Coridoarele Solidarităţii ar trebui să se transforme dintr-o soluţie temporară, de urgenţă, într-o punte pe termen lung între Uniunea Europeană şi Ucraina şi Republica Moldova, în perspectiva viitoarei lor aderări. De aceea am susţinut iniţiativa extinderii Reţelei Trans-europene de Transport (TEN-T), precum şi finanţarea proiectelor care îmbunătăţesc conexiunile de transport. Porturile româneşti Galaţi şi Constanţa sunt pregătite să joace un rol sporit în acest sens”, a declarat Klaus Iohannis, într-un mesaj video afişat pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

„Mulţumim Comisiei Europene pentru eforturile semnificative depuse pentru Coridoarele Solidarităţii şi rămânem implicaţi să colaborăm strâns pentru promovarea celor mai bune soluţii pentru Ucraina, Republica Moldova, securitarea alimentară globală şi stabilitatea reţelei de aprovizionare”, a completat şeful statului.

