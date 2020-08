Klaus Iohannis: Am citit un studiu care arată că purtarea măștii poate să prevină până la 80% din infecții / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Cotroceni, întrebat dacă în actualul context epidemiologic al înmulțirii numărului de cazuri de coronavirus și a aglomerației de pe litoral, el ar merge ca simplu turist la mare:

„Este vara, dupa un an foarte greu si lumea isi doreste catea zile de concediu. Asta este usor de inteles si cred ca este bine ca romanii sa mearga in concediu la munte sau la mare. Insa trebuie sa ne luam niste masuri de precautie, aceleasi masuri simple, masca, distanta, igiena. S-a vazut ca aceste masuri ajuta foarte mult. Am citit un studiu recent care arata totusi ca purtarea mastii poate sa previna pana la 80% din infectii. Distantarea este tot la fel de importanta. Deci recomand romanilor sa mearga la munte, la mare, oriunde isi doresc, dar sa respecte masurile necesare pentru a se proteja si pentru a ii proteja si pe ceilalti”.

