Klaus Iohannis: Am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că prin cererile de reexaminare a legilor justiţiei sau prin trimiterea acestora la Curtea Constituţională a reuşit să anuleze 70% din măsurile care le-ar fi compromis.

"În afară de faptul că am alungat elefanţii din şedinţa de guvern, că am coborât în geaca roşie între demonstranţi, am mai făcut lucruri care sunt prevăzute în Constituţie şi cred că le-am făcut destul de bine. Am retrimis legile justiţiei în Parlament, am trimis legile justiţiei la Curtea Constituţională, am solicitat un punct de vedere Comisiei de la Veneţia. Şi i-am rugat în ultimele zile pe colegii din departamentul de specialitate să îmi facă o evaluare. Am reuşit să anulez 70% din măsurile introduse care ar fi compromis legile justiţiei, deci 70% din măsurile introduse de PSD în legile justiţiei. Sigur, nu sunt perfecte", a spus Iohannis, în cadrul dezbaterii cu jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii civile desfăşurată în aula BCU.Preşedintele a susţinut că fără implicarea sa statul de drept din România "s-ar fi rupt"."Am început campania din 2014 cu promisiunea că voi întări statul de drept în România, că voi încuraja lupta anticorupţie şi m-am ţinut de aceste lucruri. Vă garantez - şi aici poate o să vi se pară că sunt puţin lipsit de modestie - fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt, a rămas în picioare. Lupta anticorupţie continuă şi, mai mult, am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernele pesediste, care au atacat frontal nu numai statul de drept şi lupta anticorupţie, ci chiar democraţia din România", a spus el.Iohannis şi-a exprimat convingerea că legile justiţiei vor fi corectate, în continuare, în urma alegerilor parlamentare."La un moment dat am ajuns în punctul când au trebuit promulgate, fiindcă mi s-au terminat instrumentele constituţionale, dar lucrurile nu se opresc aici şi voi avea grijă ca Guvernul să reia aceste chestiuni şi după alegerile parlamentare, când sunt convins că vom avea de a face cu o altă majoritate, vom corecta ce a mai rămas de reparat din legile justiţiei", a precizat el.Preşedintele a explicat că a amânat referendumul până în momentul în care a considerat că acesta va produce efecte maximale."Am amânat referendumul până în momentul în care am considerat că o convocare a unui referendum produce efecte maximale. Cred că a produs. (...) Studiile succesive sociologice pe care le-am făcut mi-au arătat că s-a apropiat momentul cel mai potrivit împreună cu alegerile europarlamentare. Vă reamintesc că un referendum poate fi validat doar dacă rata de participare este suficient de mare. În niciun moment anterior - ceea ce am încercat să elucidez - nu mi-a arătat că rata de participare ar ajunge măcar aproape de cota de validare", a afirmat Klaus Iohannis.