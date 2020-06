Klaus Iohannis, apel crucial către parlamentari: 'Fiți responsabili'

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că starea de alertă se va prelungi după 15 iunie și a făcut un apel către parlamentari să dea dovadă de responsabilitate.

„Stimați parlamentari, fiți responsabili! Virusul nu dispare printr-un vot în Parlament. Dacă sprijiniți guvernul, putem controla eficient această răspândire a epidemiei. Subliniez expres că Guvernul a luat cele mai bune măsuri, care au dus la o răspândire foarte limitată a epidemiei. Ați văzut un studiu foarte nou al unui institut prestigios din Londra: fără aceste măsuri am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus din timp aceste măsuri ne-a permis să controlăm epidemia. Stimați parlamentari, nu puneți acum sub semnul întrebării aceste măsuri care s-au dovedit corecte”, a spus Klaus Iohannis.