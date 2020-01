Klaus Iohannis dă fiori reci PNL: E imposibil de gestionat un an cu 'marea majoritate PSD-istă' din Parlament / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că este nevoie de alegeri parlamentare anticipate pentru ca sondajele de opinie si ultimele runde de alegeri au aratat ca majoritatea alegatorilor vrea sa nu mai fie PSD la putere, or in Parlament este „imposibil” de gestionat un an de zile cu numarul actual de parlamentari PSD pentru actualul Guvern Ludovic Orban.

„Toate sondajele arata ca romanii isi doresc o schimbare, romanii isi doresc ca PSD sa plece de la putere. Trebuie sa fim realisti, am castigat europarlamentarele si prezidentialele, insa in Parlament sunt aceiasi din 2016 si PSD are un numar foarte mare de parlamentari si PSD nu doreste sa lase puterea din mana si este natural in aceasta situatie sa purcedem cat mai repede la alegeri parlamentare. Dupa parerea mea e imposibil de gestionat un an intreg cu acea mare majoritate PSD-ista in Parlament. Cu cat mai repede (se organizeaza anticipate), cu atat mai bine. Nu se intra in nicio criza politica. Vorbim de un an de zile in care daca ne miscam bine putem sa avem ce-si doresc romanii, alta putere, alta majoritate si sa venim cu propuneri realiste”, a zis Iohannis.

